6 trucos para hacer tus tacones más cómodos sin fallar en el intento

¿Cansada de tambalear en incomodidad después de un día usando tacones altos? Si es así, no estás sola. Los tacones pueden ser una queja común entre muchas personas. Sin embargo hay varios trucos y técnicas que pueden ayudar a aliviar esta incomodidad y permitirte caminar con confianza en tus high heels sin sufrir las consecuencias. Desde simples ajustes en la postura hasta el uso estratégico de acolchados e inserciones, dominar estos trucos puede transformar tu experiencia con los tacones altos de dolorosa a placentera, permitiéndote concentrarte en lucir fabulosa con tu outfit.

¿Cómo hacer para que no te lastimen los tacones?

1. En caso de duda, ve por un número más grande: Si tienes que decidir entre una talla más ajustada o un poco más floja, elige la segunda. Siempre podrás ajustarlos con algodón, taloneras o plantillas, en cambio, si son apretados no podrás hacer nada al respecto.

2. No todos necesitan ser altos: No necesitas 12 cm para lucir de forma espectacular. De hecho, los tacones bajos de menos de 5 cm son muy cómodos y pueden verse bien en distintos outfits. Si estás buscando tacones bajos, esta es nuestra lista de 10 tacones kitten que las conocedoras de moda están comprando este 2024.

3. Cambia entre tipos de forma: Debes rotar entre los tacones de punta aguda, media punta y punta redonda. De esta forma descansarán los dedos del pie.

4. Incluso los cómodos a veces te hacen sufrir: Si vas a ir a un evento de larga duración, ya sea todo el día o toda la noche, usa los más cómodos que tengas y agrégales una plantilla y/o bolitas de algodón para que no pases ni un segundo incómoda.

5. Lleva en tu bolsa algunas bolas de algodón: Coloca estas piezas en la punta del zapato hasta que sientas la medida correcta. No olvides de traerlas en tu bolsa para cualquier emergencia.

6. Nunca uses tacones nuevos para un gran evento: No importa lo que pase, jamás uses zapatos que acabas de comprar para algo importante. Aún no has entablado una relación con ellos y no quieres arruinar la noche, al darte cuenta que tus tacones tienen un lado malévolo. Póntelos al menos una vez antes del evento para que no te lastimen.