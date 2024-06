5 vestidos perfectos tanto para playa como para ciudad según el street style

No hay que ser genio para saber que la moda de verano es fresca, colorida y versátil —características que encontramos en un buen vestido de verano. Más allá del tradicional summer dress que es corto y con un corpiño marcado, hay diversidad en los modelos fluidos y de maxi falda que podríamos empacar a un paseo a la playa o para llevar a una salida de museo. Esta practicidad que nos otorgan los vestidos da pie para elegir ciertos modelos que nos permitan hacer el look perfecto tanto para playa como para ciudad, así que sigue estos ejemplos y busca el que mejor se acomode a tu estilo. No te vayas sin leer cómo llevar un vestido boho con tenis deportivos (guía junio/julio 2024).

Vestidos que querrás usar todo el verano ya sea en la playa o la ciudad

1. El vestido tejido con motivos playeros

El tejido siempre será un material digno de celebrar en la temporada veraniega; busca un vestido en colores neutros, como beige o café, y tendrás una gran ventana para combinar con distintos accesorios.

Joy Corrigan se ve el 02 de junio de 2024 en Miami, Florida. getty images

2. El little black dress versión verano

Es imposible negarle la entrada al color negro en verano, así que mejor abrázalo con un clásico modelo alusivo al little black dress que te mantenga fresca todo el día sin importar la temperatura.

Gili Biegun luce un vestido negro y un bolso de paja de Celine. getty images

3. El vestido tipo polo

Mitad tipo polo, mitad camisero, este vestido te salvará para las salidas casuales. Solamente necesitas unas sandalias coquetas y un bolso de rafia para lucir fenomenal y con un look pulido que te mantendrá fresca todo el día.

Nicky Hilton Rothschild lleva un vestido blanco y un bolso beige afuera del Miu Miu Summer Club durante el 77º Festival de Cine de Cannes. getty images

4. Minivestido de corte recto

Otro modelo que nació para compartirse entre ciudad y playa es el minivestido de corte recto. No solo estiliza esas piernas bronceadas de maravilla, sino que se puede llevar con varios modelos de calzado y es fácil de accesorizar.

Tamu Mcpherson luce gafas de sol, un collar de cadena dorada, un mini vestido marrón de seda lustrosa y brillante con escote bajo y sin mangas, un bolso marrón y zapatos de plataforma de cuero naranja. getty images

5. El satinado floral

De aires románticos y con una estructura que crea gran, el vestido satinado con un estampado floral no solo resulta adecuado para el verano, sino que es atemporal el resto del año (lo puedes llevar con gabardinas y botas largas). De los preferidos.