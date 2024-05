3 looks perfectos para el verano sin sacrificar tu comodidad y estilo

La llegada del verano nos invita a renovar nuestro estilo con frescura y vitalidad, y qué mejor manera de hacerlo que con la nueva colección de Timberland: “Step into the Sun”. Es perfecta para la temporada porque fusiona comodidad, tecnología y estilo, además de ofrecer una amplia gama de sandalias y sneakers diseñados para acompañarte en tus aventuras diarias.

Las sandalias de la colección “Step into the Sun” no solo destacan por su estilo, sino también por su durabilidad y comodidad. El modelo Clairemont Way Fisherman Sandal es un claro ejemplo de esto. Con suelas inspiradas en las icónicas botas Timberland, ofrecen una tracción resistente para todo tipo de terrenos. Además, su diseño incluye entresuelas de EVA livianas y plantillas Breathable OrthoLite® que controlan la humedad y el olor, manteniéndote fresco y cómodo durante todo el día. Combínalas con cualquier outfit primaveral, una falda colorida o de mezclilla y hasta un pantalón de lino si quieres estar fresca todo el día y lucir súper cool.

Timberland ha expandido su línea de productos para incluir una impresionante colección de sneakers diseñados para la vida diaria en la ciudad. Estos sneakers combinan la durabilidad y el rendimiento por los que Timberland es conocido, con un estilo contemporáneo y versátil que se adapta a cualquier look urbano. Las diferentes siluetas incluyen tecnologías como TimberCush™ y TimberGrip™, que ofrecen una comodidad excepcional y una tracción confiable en cada paso.

Estos sneakers son el complemento perfecto para tu estilo de vida en movimiento, para un paseo por la ciudad o para un día de trabajo activo. Puedes llevarlos en looks relajados con jeans, pantalones cargo y hasta con pants si eres más arriesgado y divertido.

Ya sea que estés explorando la ciudad o tengas un ritmo de vida en movimiento, la colección “Step into the Sun” de Timberland tiene todo lo que necesitas para un estilo versátil y cómodo. Encuentra estas prendas y más en todas las Boutiques Timberland y en su tienda en línea oficial: timberland.com.mx ¡Prepárate para darle la bienvenida al sol con estilo!