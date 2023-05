Relojes para mujer: 5 lanzamientos que no deben faltar en tus looks

Vacheron Constantin, Montblanc y Jaeger-LeCoultre presentaron algunos de los relojes para mujer que se convertirán en indipensables en tus looks esta temporada.

Sign of the Times. Estos lanzamientos en relojes para mujer llegan justo a tiempo para darles a tus looks un toque adicional de elegancia y sofisticación.

Captain Cook x Marina Hoermanseder Heartbeat, de Rado

La colaboración más cool en relojería esta temporada tiene un nombre: Captain Cook x Marina Hoermanseder Heartbeat, para Rado. Se trata de un reloj creado por la diseñadora de moda austriaca bajo el paplitante espíritu de Berlín. Esta pieza relojera en colaboración con Rado es una oda a los 90 y a su esencia lúdica.

Captain Cook x Marina Hoermanseder Heartbeat, de Rado Cortesía Rado

El reloj Captain Cook x Marina Hoermanseder Heartbeat, de Rado, viene con correa de acero en dorado y dos correas adicionales en piel negra con patrón de cocodrilo.

Montblanc 1858 Iced Sea

Atención coleccionistas y amantes de la aventura: dos modelos del reloj Montblanc 1858 Iced Sea se han lanzado. Las novedades recaen en los nuevos colores de sus carátulas, así como los grabados de los glaciares usando la técnica gratté boisé. Son mucho más que los relojes deportivos ya que son perfectos para el buceo.

Montblanc 1858 Iced Sea Cortesía Montblanc

Las carátulas gris y verde del reloj Montblanc 1858 Iced Shea lucen sofisticadas.

Rendez-Vous Dazzling Night & Day, de Jaeger-LeCoultre

El legendario modelo Rendez-Vous Dazzling Night & Day, de Jaeger-LeCoultre, se ha reinventado en una elegante versión en verde. Los artesanos de esta manufactura se han inspirado en los campos y el bosque para la creación de esta magnífica pieza relojera. Los 168 diamantes que adornan el dial, lo convierten también en un fascinante reloj-joya.

Rendez-Vous Dazzling Night & Day, de Jaeger-LeCoultre Cortesía Jaeger-LeCoultre

El nuevo Rendez-Vouz Dazzling Night & Day, de Jaeger-LeCoultre viene en verde.

Patrimony Retrograde Day-Date, de Vacheron Constantin

Con uno de los diseños más especiales entre los lanzamientos de este año, el Patrimony Retrograde Day-Date, de Vacheron Constantin, nos emociona. Su diseño está inspirado en modelos de los 20 y 30 y viene con esfera en color salmón –sello de la firma– y una rara combinación de complicaciones relojeras.

Patrimony Retrograde Day-Date, de Vacheron Constantin Cortesía Vacheron Constantin

Vacheron Constantin ha cultivado la manufactura y refinamientos de sus modelos como una forma de arte.

Square Bang Unico y Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow, de Hublot

La firma Hublot evoluciona a la perfección de acuerdo a los tiempos modernos. Muestra de ello es el nombramiento de Chiara Ferragni como su embajadora global y protagonista de sus campañas.

Además, la firma presentó fascinantes lanzamientos en la reciente edición de Watches and Wonders 2023.

Square Bang Unico, de Hublot Cortesía Hublot

Nuestros editor’s picks: el modelo Square Bang Unico transparente y la colaboración de 12 nuevos relojes Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow.