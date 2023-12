18 libros sobre moda que las fashion lovers quieren recibir en Navidad 2023

3

En 1954, Christian Dior escribió “The Little Dictionary of Fashion”, una magnífica historia de la moda “ni tan larga para que no resulte abrumadora, ni tan corta que no esté incompleta”. Esta enciclopedia corresponde a una guía “destinada al uso de las mujeres” de su época y explica cómo anudar una bufanda o como caminar con distinción.