Bitácora de Harper’s Bazaar: la semana en alta moda

El cantante mexicano, Humbe, es el invitado de Cartier a la fiesta oficial de la MET Gala 2025, reafirmando su proyección internacional como referente de la nueva generación del pop latino. El evento, que se celebrará el 5 de mayo de 2025 en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Humbe participará en el after party exclusivo de Cartier, titulado MEET US AFTER THE MET, que tendrá lugar en el icónico Bemelmans Bar. La colaboración con Cartier refleja una afinidad de valores: la búsqueda de una elegancia contemporánea, auténtica y artística, donde el lujo se entiende como una forma de expresión libre y emocional.