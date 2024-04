Cómo vestir con amarillo mantequilla esta primavera según el street style

Las uñas butter de Selena Gomez no fueron las únicas que causaron revuelo con esta tonalidad en específico. Y los tonos pastel no son nada nuevos durante primavera, pero el color mantequilla es el que ha figurado como estelar para la temporada 2024 —y no dudamos que seguiremos viéndolo en verano. El tono amarillo pálido, que está entre el canario y el beige, ha crecido tanto para ropa como accesorios, así que te damos una breve y fresca guía de cómo vestir en amarillo mantequilla para estar en tendencia y promover este sedoso tono.

¿Cuál es el amarillo mantequilla?

El amarillo mantequilla, también conocido como amarillo vainilla o amarillo pastel, es un tono suave y aterciopelado del amarillo que se ha convertido en una tendencia popular en la moda y la decoración. Es un color cálido y alegre que evoca sentimientos de felicidad, optimismo y energía, se asocia con la primavera, el verano y el sol, además de que aporta un toque de elegancia y sofisticación a cualquier guardarropa.

Cómo vestir en color amarillo mantequilla esta primavera/verano 2024

Desde una falda fluida que puedas acomodar tanto de día como de noche, hasta el detalle de color en un bolso pequeño, estas formas de llevar el amarillo mantequilla te harán sentir dentro de un cuento cottagecore con mucho estilo.