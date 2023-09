Ximena Sariñana: sobre calcetas largas, los XV años de Mediocre y más en exclusiva

Ximena Sariñana sabe que la presión de tocar ante un Lunario del Auditorio Nacional no se equipara a los nervios de la intimidad que conlleva hacer una sesión acústica, pero toda la tensión se olvida al instante cuando hace clic inmediato con el público que corea cada melodía. Así nos encontramos con la actriz y cantante mexicana minutos antes de hacer un Acoustic Sessions en el Atrio de Ling Ling (Paseo de la Reforma 509, planta 56), donde nos contó un poco de sus ítems preferidos para vestir y cómo se siente ver que su disco debut Mediocre cumplió 15 años. P.S., en 2024 podríamos tener nuevo disco de Ximena Sariñana ✨.

cortesía

Sobre la experiencia de hacer un Acoustic Session y preparar algo más petit comité

Te puedes llegar a poner más nervioso, porque al final estás así sin tu banda que te acompaña, hay más probabilidad de equicovarse. Pero al mismo tiempo es lindo, puedes compartir muchas cosas —a lo mejor anécdotas de las canciones—, y que la gente tenga la oportunidad de escuchar la música desde otro lado. Es muy íntimo.

Este año que fueron los 15 años de Mediocre, el disco debut de Ximena, ¿cómo ha sido la evolución de esta música, de tu esencia como artista?

Mediocre ha sido una evolución muy natural, siempre he intentado hacer música desde lo que soy y en el momento que estoy. Siempre se ha sentido como una evolución y siempre estoy tratando de romper mis propios ciclos, así como probar cosas nuevas. Me llama la atención diferentes géneros musicales y no me da miedo experimentar. Por eso mismo siento que es una evolución muy orgánica, pero que en esencia, la manera de hacer música sigue siendo la misma. Al final Mediocre fue ese primer disco que me permitió vivir de lo que hago, y siempre estaré eternamente agradecida.

cortesía

¿De qué otras maneras experimentarás en el futuro con su música? —Tomando como referencia que para la Semana del Cine Alemán Ximena musicalizó un filme para la inauguración.

Me encanta probar diferentes maneras de generar música; creo que una canción tiene cierta estructura y necesidades, pero es muy lindo cuando te permites explorar diferentes caminos. Es muy enriquecedor como músico salirte de esa estructura con la que trabajas. Hago algunas cosas para musicalizar series, el scoring, que es muy interesante porque al final la imagen es lo importante y tú escribes a partir de lo que ves para crear emoción y ciertos detalles que quiere el director.

Sobre la relación profesional y personal de Ximena Sariñana con la moda

Para mí la moda es un elemento súper importante que también te ayuda a comunicar dónde estás tú, ya sea una nueva era o nueva etapa. Me gusta mucho jugar [con la ropa] y escucho muchas propuestas_ conocer marcas nuevas mexicanas y diseñadores distintos que traigan cosas interesantes. Y lo atribuyo mucho a donde estoy musicalmente. Recientemente he estado usando piezas de boyfriend shirts, me gusta jugar con piezas que sean lisas. Las piezas que deben tenerse en un guardarropa de otoño son: chamarra de piel, Chelsea Boots y las calcetas altas son mi nueva obsesión —no es como una media, pero muestras un poco de piel por ahí.

Si pudieras describir el camino que está tomando tu música, ¿cómo sería?

Back to basics. Es mi música y mis canciones, los géneros que siempre me han gustado.

cortesía

Ling Ling invita a Ximena Sariñana a una acoustic session entre amigos

Ximena, nominada a los Latin Grammy, hizo una selección variada de sus éxitos, como ¿Qué Tiene?, Mediocre, Una Vez Más, Sin Ti No Puede Estar Tan Mal, Vidas Paralelas y Cobarde. Además de la selección musical, la culinaria se disfrutó con tacos de lechuga con short rib, una fusión asiática con arroz thai, salmón glaseado, shishito peppers al wok y pulpo a la robata.