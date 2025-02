Quién es Ottessa Moshfegh, la escritora que creó literatura para Prada

Por: Lydia Leija

Durante los últimos años, el arte nos ha enseñado que debe ser multidisciplinario . La fotografía se encuentra con la pintura, la cocina con el cine. Ahora Prada ha mezclado literatura con moda de la mano de la escritora Ottessa Moshfegh. En una serie de relatos cortos, Diez Protagonistas comparten la pasarela para presentar la colección primavera verano 2025.

Acompañado de fotos de Steven Meisel, las diez ficciones retratan a Carey Mulligan siendo personajes distintos, opuestos, conflictuados y complejos. Ottessa ha tomado construir personajes misteriosos y profundos como su sello personal. Cada historia refleja los conflictos del mundo y su construcción, de las relaciones personales y su intimidad. Como el tráiler de una película, los relatos de Moshfegh nos permiten meter los pies en el agua para descubrir un poco de lo que Prada tiene preparado para la próxima temporada.

Este fue un proyecto de fantasía, Cada mujer tiene un carácter único. [El proyecto] se trataba de individualidad y de caminar al futuro con una mirada propia Ottessa Moshfegh

¿Qué más ha escrito Ottessa Moshfegh?

Una joven que decide dormir un año completo, esperando que cuando despierte, su vida haya cambiado para siempre. Volviéndose prisionera de sí misma, la protagonista de My Year of Rest and Relaxation necesita más respuestas que salidas durante su descanso de un año. Este libro, quizás el más famoso de Moshfegh, acompaña a una mujer joven en busca del sentido de su vida.

Jia Tolentino escribió para The New Yorker que: “De las escritoras contemporáneas estadounidenses, Ottessa Moshfegh es fácilmente la más interesante si hablamos de estar viva cuando estar viva se siente horrible.”

Si algo tenemos claro es que Ottessa nos hace sentir cosas y en Eileen lo demostró. Su primera novela explora la última semana de una chica en el pueblo en el que nació. Durante esos días, conoce a Rebecca Saint John, la nueva psiquiatra de la cárcel donde trabaja. Del encuentro nacerá una relación compleja y desafiante que llevará a Eileen a extremos inimaginables. Sobre la obra, que fue adaptada al cine y co-protagonizada por Anne Hathaway, la autora confesó que buscaba un best-seller.

“Quería atrapar al los lectores que buscan algo más comercial, algo que leer en un avión,” cuenta en la entrevista para Harper’s Bazaar . “Algo que los transportara a un lugar diferente pero nada que les enseñara algo o que los desafiara.”

Ottesa Moshfegh, que actualmente tiene 43 años, posee una maestría en Bellas Artes y se dedica de tiempo completo a escribir. Es de origen persa y una escritora obsesiva, como lo son todos sus personajes. En muchos casos, las obras reflejan a los autores y Ottessa no se salva. Sus protagonistas siempre se salen de lo esperado y encuentran la belleza en lo extraño, lo oculto.