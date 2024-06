Las mejores 10 series para verano que estrenan en junio

Con la llegada del verano, con sus días más largos y cálidas noches, es el momento perfecto para relajarse y disfrutar de una buena dosis de entretenimiento. Las plataformas de streaming ofrecen una amplia gama de series que se adaptan a todos los gustos, asegurando que haya algo para que todos disfruten durante esta temporada soleada. Por eso tenemos una selección de series para ver en verano que estrenan este junio 2024; distintas selecciones en Netflix, Prime Video, Max y más.

Series que estrenan en junio 2024 para ver en verano

• Becoming Karl Lagerfeld (Disney+). Esta serie de seis partes toma lugar cuando Karl, de 38 años, planeaba volverse uno de los máximos diseñadores dentro de un mundo donde ya dominaban figuras como Yves Saint Laurent. Es una producción basada en la biografía de la autora Raphaèlle Bacqué, ‘Kaiser Karl: The Life of Karl Lagerfeld’ (2019). (7 de junio)

• Jerarquía (Netflix). El Instituto Jooshin está en manos del 0,01 % de los estudiantes más aventajados, pero la llegada de un tímido alumno abre una grieta en su inquebrantable mundo. (7 de junio)

• The Boys: temporada 4 (Prime Video). Victoria Neuman está cada vez más cerca del despacho oval y bajo el férreo control de Homelander, que está consolidando su poder. Con más en juego que nunca, The Boys y Butcher deberán encontrar una manera de colaborar y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde. (12 de junio)

• Bridgerton: tercera temporada, parte 2 (Netflix). Ahora que Colin Bridgerton y Penélope Featherington han confesado su amor el uno del otro, ¿qué sigue para estos personajes y cómo se involucrará su círculo de amigos y familiares? (13 de junio)

• La Casa del Dragón: segunda temporada (Max). Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre el Consejo Verde y el Consejo Negro, luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra, respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro. Mientras el reino se fractura en esta segunda temporada, ahora “Decide tu bando” dentro de la Casa Targaryen. (16 de junio)

• Clanes (Netflix). La historia de Ana, una abogada que se va a vivir al pueblo de Cambados. Su llegada despierta la curiosidad de todo el mundo, incluido Daniel, cabeza visible del clan Padín e hijo de un influyente narcotraficante encarcelado. Ana, que cuenta con una dilatada experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados para ajustar cuentas con su pasado. (21 de junio)

• My Lady Jane (Prime Video). Protagonizada por Emily Bader, Edward Bluemel y Jordan Peters, la serie está adaptada por Gemma Burgess a partir de una serie de novelas que brindaron una reinvención histórica de la vida de Lady Jane Grey, escrita por Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, que comenzó con My Lady Jane en 2016. (27 de junio)

• Supacel (Netflix). ‘Es la historia de cinco personas normales y corrientes que, de la noche a la mañana, adquieren superpoderes. Lo único que tienen en común es que son todos negros y viven en el sur de Londres. Un hombre, Michael Lasaki, debe reunirlos si quiere salvar a la mujer que ama. (Junio)

• Pretty Little Liars: Escuela de Verano (Max). Siguiendo los sucesos de Original Sin, las PLL enfrentarán un destino peor que la muerte... la escuela de verano. Pero Millwood High no es lo único que interfiere en su búsqueda por un trabajo o romances de verano. Un nuevo villano, que podría estar, o no, ligado con ‘A’ llega a la ciudad y las pondrá a prueba. (Todo el mes).