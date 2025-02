La historia real detrás de The Brutalist

Con una duración de tres horas con 35 minutos, la película de The Brutalist está rompiendo los esquemas del cine moderno debido a varios factores, entre ellos, que trajó de vuelta los entretiempos en el cine para darte un respiro y rellenar las palomitas, pero también porque algunos especialistas en arquitectura la consideran ofensiva debido a que, lo que vemos en pantalla, no son precisamente obras del brutalismo, sino de la corriente modernista en su etapa temprana.

Si ya la viste, seguramente te habrás preguntado si la tragedia de Lazlo Toth está basada en una historia real y hoy en Harper’s Bazaar te contaremos la verdad sobre la cinta que protagoniza Adrien Brody y por la cual podría levantar el Óscar a mejor actor el próximo 2 de marzo de 2025.

¿Realmente existió Laszlo Toth, el protagonista de The Brutalist?

Si no has visto The Brutalist, no queremos spoilearte, pero si ya la viste seguramente al salir del cine te hiciste la misma pregunta que nosotros en Harper’s Bazaar ¿realmente existió un arquitecto tan desafortunado en la post guerra?

La respuesta es sí y no. Te explicamos porque: durante el estreno de The Brutalist en el Festival de cine de Venecia, el director, Brady Corbet explicó que, si bien se trata de un personaje ficticio inspirado en varios arquitectos de la época, Laszlo Toth es una amalgama de historias reales que tomó cerca de siete años construir, es por eso que se siente tan real, además de la maginifica interpretación de Adrien Brody quien se perfila como el Mejor Actor de 2024 en la próxima ceremonia de los Óscar.

Brady Cobert también explicó durante el estreno de la cinta que el personaje de Laszlo Toth es una inspiración de grandes arquitectos como Marcel Breuer, Louis Kahn y Paul Rudolph, pero también hay en él un toque muy personal ya que la madre del director fue una fotógrafa húngara que vivió el exilio posterior a la guerra. En el filme, Laszlo Toth es un arquitecto judío obligado a huir de Hungría en 1947.

El Laszlo Toth que sí existió

No es coincidencia que el protagonista de la cinta lleve el nombre Laszlo Toth. En 1972 un geólogo húngaro con profundas creencias religiosas acudió hasta la Basílica de San Patricio en el Vaticano, sacó un martillo y al tiempo que lanzaba frases de índole religiosa golpeó la escultura Pietá, obra de Miguel Ángel a la que causó daños valuados en millones de dólares.

Laszlo Toth, geólogo húngaro Wikipedia

Fue internado en una clínica de salud mental y fue puesto en libertad a los dos años sin cargos penales. Desapareció de la vida pública, aunque algunos biógrafos aseguran que regresó a Hungría y ahora su nombre vuelve a sonar gracias a The Brutalist.