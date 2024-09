El dúo de hermanas REYNA redescubre sus raíces una canción a la vez: “queremos que la gente que se identifica con nosotras”

REYNA es el nombre del dúo indie-pop con raíces tanto en Cd. Juárez, Chihuahua como en El Paso, Texas, que actualmente reside en Milwaukee, Wisconsin, ciudad que en sus palabras posee “todos los árboles más hermosos que que te imagines”. Vic y Gab Banuelos poseen esa autenticidad que se extraña en las bandas en este género, cuya propuesta musical viene desde las entrañas de su amor por sus raíces, pero también de los desafíos que conlleva ser compositoras latinas en esta actualidad. En una breve charla nos platicaron sobre este proyecto musical que ha evolucionado con los años y las llevó a colaborar con Drew Pearson (Kesha, Lights, Wrabel), así como ser la banda que abrió conciertos para Kesha, CHVRCHES, Wheatus y The Naked and Famous entre otros. Ah, también realizaron una gira por Estados Unidos con Carla Morrison. Con un nuevo sencillo llamado México, lanzado bajo su propio sello Blue Lola Records, REYNA tiene varios as bajo la manga que merecen seguirse en el futuro.

El nombre del proyecto como REYNA surgió en 2016, ¿correcto? Cómo llegaron a esa elección.

Vic: Sí, este. Primero salimos como salimos al mundo como Vic & Gab, e hicimos ese proyecto como tres, cuatro años y luego nos firmó un management que era el management del Lorde en el 2016 y ellos sugirieron cambiarnos el nombre porque no querían que que fuera muy similar a lo de Tegan and Sara. Y pues, es de nuestras bandas favoritas, entonces la comparación nos encantaba, pero nos dio la oportunidad de recrear nuestra imagen y y ponerle un nombre al proyecto que represente nuestra cultura.

Cómo describen a Milwaukee, el sitio que las alberga en este presente.

Es muy acogedor, a nosotros siempre nos han tratado súper bien. Apoyan mucho la escena musical artística, entonces siempre ha sido como un una plataforma para nosotras. Aparte de que es un lugar hermoso que tiene todos los árboles más hermosos que que te imagines. Aquí en en las calles muy tranquilo, hay un lago súper bonito, es un lugar donde te puedes inspirar muy fácilmente. El público es muy acogedor, siempre nos apoyan. La estación de radio aquí nos apoyó desde que salimos como Vic & Gab y durante toda la transición a Reyna.

Gab: Sí, siento como que son así de corazón. Corazón muy abierto. Y eso nos ha ayudado a nosotras mucho, obviamente, porque hemos podido crecer aquí en Milwaukee y ha sido más fácil poder crecer en otros.

Han sido abiertas respecto a las complejidades que conlleva ser artistas americana-mexicanas, ¿nos pueden hablar un poco más sobre esto?

Gab: Yo pienso que ser mexicana-americana es algo que realmente solo puedes entender si eres mexicana-americana. O sea, por ejemplo yo nací en Ciudad Juárez, pero he vivido toda mi vida en Estados Unidos y a veces cuando regreso a Juárez y hablo con mi familia, sí siento como que ‘ay, ahí viene la gringüita’. Y yo yo no me siento gringa, me siento mexicana, pero a veces sí se siente así. Como que cuando estás aquí, todo mundo te dice ‘ah, pero tú no eras de aquí, tú eres mexicana’. Y luego ya cuando regresas a México ‘ah, pero tú no eres de aquí, eres americana’. Entonces siempre te sientes como que no eres de ningún lado. Aunque eso puede ser como una arma secreta, porque puedo estar en un en un lugar y conectar con alguien que es americano, pero también con alguien que que es mexicano. Y eso es algo de lo que me siento muy orgullosa, porque hay mucha gente como como yo en los Estados Unidos y poder ser alguien que ellos puedan mirar y decir ‘ah, ella es como yo y está haciendo eso’, me da mucho orgullo.

Hay mucha gente como como yo en los Estados Unidos y poder ser alguien que ellos puedan mirar y decir ‘ah, ella es como yo y está haciendo eso’, me da mucho orgullo. Gaby de Reyna.

El dúo mexicoamericano Reyna, compuesto por las hermanas Vic y Gab, lanzó su nuevo sencillo “México”. cortesía

El dúo mexicoamericano Reyna, compuesto por las hermanas Vic y Gab, lanzó su nuevo sencillo “México”. cortesía

Con la evolución que han tenido en los años, ¿cuáles son los cambios más notorios de Reyna?

Vic: Pues creo que musicalmente no hemos escrito la misma canción dos veces. Si escuchas nuestro nuestros sencillos y álbumes de Goodbye o Limonada del año pasado y lo comparas con la canción que acabamos de sacar, no se escucha nada similar a a lo que hemos sacado antes. Siento que siempre estamos evolucionando y aprendiendo más de cómo grabar, cómo sacar sonidos diferentes en la guitarra... pero más que nada nos dejamos influenciar por la música que estamos escuchando en el momento y siento que todo eso nos lleva a sacar música —que como lo dije, no hemos escrito la misma canción dos veces.

¿Tienen figuras o influencias que siempre están presentes en su género y en su estilo, que se inspiraron o fueron fuente de inspiración?

Vic: Bueno hay bandas que nos inspiraron desde que empezamos desde pequeñas, a los 11 años, como Rush, The Killers, Foster, The People, Vampire Weekend, todas esas bandas que ya son fundamentales en nuestras vidas como músicos. Ese mix siempre va a estar ahí, pero por ejemplo, cuando salió Bad Bunny me encantó como él pudo hacer las letras tan sencillas pero a la vez tan universales, que todo mundo puede conectar. Le quitamos el miedo a decir cosas tontas, como left my wallet on the counter. O sea, cosas tan simples y que haces en el día que ni te das cuenta.

Gab: Creo que cada canción es diferente. Empezamos con un poquito de música. Sí hay unas canciones que hemos escrito la letra primero, pero eso casi nunca pasa con nosotros. No sé cómo le hacen para hacer eso, la verdad.

Sacaron su sencillo Mexico, ¿por qué fue este un buen timing para sacar un tema así y qué sienten con esta canción?

Vic: Siento que no lo planeamos, pero el timing salió perfecto porque justo ahora se está usando mucho. Es decir, la mezcla de idiomas, ¿no? Y también la de géneros. Gracias a Dios, el momento nos funcionó muy bien. No sé de dónde salió, pero creo que fue parte de la transición de la que te hablaba, como la de Bad Bunny, llegar a ese punto donde ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Ahora podemos ser completamente nosotras mismas, y lo que somos está reflejado en nuestra música. Somos una mezcla de haber crecido en Estados Unidos, pero siendo 100% mexicanas. Nuestros padres hablan español y mi abuela, que ahora está aquí con 94 años, no habla inglés. Pudimos añadir un toque de mariachi porque crecimos cantando mariachi con mi abuela en las fiestas. Así que México, la canción, es exactamente lo que representa a REYNA hoy en día y de lo que nos sentimos orgullosas. Queremos que la gente que se identifica con nosotras, que ha tenido la misma experiencia viviendo en Estados Unidos, se conecte con nuestra música, nuestra cultura y nuestra experiencia.

Gab: Lo dijo muy bien. Yo pienso que, más allá de lo musical, lo de Bad Bunny nos ayudó a no tener miedo a ser diferentes. Hubo una época en la que Victoria y yo no es que quisiéramos esconder que éramos mexicanas, pero tampoco lo expresábamos abiertamente. No decíamos “soy mexicana” porque no sentíamos que hubiera un lugar para nosotras, especialmente en Estados Unidos. Pero ahora siento que eso ha cambiado completamente. Hoy sí hay un espacio para nosotras, y se siente increíble poder cantar en español y usar, por ejemplo, el sonido de las trompetas de mariachi, que siempre ha sido parte de nuestras vidas.

Ahora podemos ser completamente nosotras mismas, y lo que somos está reflejado en nuestra música. Somos una mezcla de haber crecido en Estados Unidos, pero siendo 100% mexicanas vic de reyna

El dúo mexicoamericano Reyna, compuesto por las hermanas Vic y Gab, lanzó su nuevo sencillo “México”. cortesía

El dúo mexicoamericano Reyna, compuesto por las hermanas Vic y Gab, lanzó su nuevo sencillo “México”. cortesía

Han sido teloneras de grandes artistas como Kesha y hasta Carla Morrison, ¿qué se siente trabajar con cantantes tan diferentes en géneros, y qué planes en el futuro tienen respecto a este tema de seguir abriendo conciertos?

Vic: Somos muy afortunadas de haber tenido la oportunidad de tocar en ese tipo de shows. Le abrimos a CHVRCHES, a Death Cab for Cutie, y esos momentos nos han hecho crecer mucho. Te das cuenta de con quién te estás topando y eso ha sido clave para nuestro crecimiento en el escenario. Hemos aprendido mucho sobre el showmanship, tomando ideas de Kesha, CHVRCHES y Death Cab for Cutie. Esa ha sido la gran lección, más que nada. Además, siendo fans de esas bandas, es increíble poder compartir escenario con ellas. Y con Carla Morrison ha sido igual de especial; es muy emocionante ver a una mexicana en Estados Unidos llenando teatros de 3,000 o 4,000 personas.

Gab: Ver a toda la gente que llegaba a los conciertos, como mamás con sus hijas o tías, me hacía sentir algo muy especial. Cada noche sentía como si fueran mis propias tías y primas quienes estaban ahí viéndonos, y eso se sentía increíble.

La moda es un aspecto muy importante en el aesthetic de Reyna, ¿cómo lo describen y qué les gusta usar?

Gab: Siento que a Vic se le da muy fácil, le encanta ir de compras a tiendas de segunda mano. Todo lo que se pone lo encuentra ahí, y tiene un estilo increíble. En cambio, yo soy un poco más trendy, y es algo que me gustaría cambiar porque quisiera ser más como ella. Vic tiene un look más clásico, pero al mismo tiempo es súper elegante y high fashion. En mi caso, me inspiro mucho en películas de los noventa para los videos, como en las actitudes y estilos de películas como Bring It On y otras similares. Pero Vic es mi fashion icon.

Vic: La verdad, me encanta ir a tiendas de goodwill. No sé si las conoces, pero encuentras cosas increíbles. Por ejemplo, me gusta encontrar una camiseta o una camisa de algún señor mayor por $3.99, y luego reimaginarla, darle un nuevo estilo. Para nuestro show en Summerfest, mi esposa me regaló una camisa de botones del Servicio Postal de su abuela, que usaba en su trabajo. Me la puse con unos boxers y unas botas, y todo el mundo me preguntaba de dónde había sacado mi outfit. Y yo les decía: “De la abuela de mi esposa”. Siempre me imagino mis outfits en mi cabeza la noche antes de cualquier evento, ya sea un photoshoot o un show, y de ahí nace mi estilo. Me sale de forma natural. Y aunque yo tenga sentido de la moda, Gabby tiene una imagen muy clara de lo que es REYNA en su cabeza, y todo lo que ves en visuales, fotos y videos, es algo que ella creó en su mente.