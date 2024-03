Dónde ver el corto de ficción de Wes Anderson por el que ganó su primer Oscar

Sabemos que los premios Oscar son una interesante contienda entre directores, que tras décadas de hacer películas y todo de producciones, el público espera ver su reconocimiento dentro de las elecciones de La Academia. Este 2024 se cumplió con la esperada estatuilla de Christopher Nolan a Mejor Director por Oppenheimer, pero el que quizá pasó desapercibido —que lo fue más porque su director no estuvo presente— fue Wes Anderson obteniendo su primer Oscar con el corto de ciencia ficción The Wonderful Story of Henry Sugar. Y si no lo has visto, te estás perdiendo de una maravilla de 39 minutos.

Wes Anderson ganó su primer Oscar con The Wonderful Story of Henry Sugar

La Maravillosa Historia de Henry Sugar es una adaptación del cuento entrañable de Roald Dahl sobre un hombre rico que oye hablar de un gurú que puede ver sin abrir los ojos y decide aprender su técnica para hacer trampas en el juego —su vida dará un cambio drástico tras una revelación. Estrenada desde septiembre 2023, actúan Benedict Cumberbatch (Henry Sugar/Max Engleman), Ralph Fiennes (Roald Dahl/el policía), Ben Kingsley (Imdad Khan/John Winston), Dev Patel (Doctor Chatterjee/John Winston) y Richard Ayoade (Doctor Marshall/yogui).

¿Dónde ver The Wonderful Story of Henry Sugar? Está disponible en Netflix. En una charla con el equipo de este servicio de streaming, le preguntaron cómo llegó con la idea de hacer una película sobre la historia de Roald Dahl, a lo que contestó lo siguiente.

Tuve la idea de intentar adaptar Henry Sugar hace casi veinte años cuando estaba alojado en Gipsy House (que es la casa familiar de Dahl en Buckinghamshire), y al mismo tiempo tuve otro pensamiento que fue: ‘No sé cómo hacer esto’. Pero a lo largo de los años, la familia Dahl —Felicity Dahl y el nieto de Dahl, Luke Kelly— mantuvieron los derechos de la historia apartados para mí. Cuando finalmente tuve el momento de inspiración, la idea fue: “Estoy igualmente interesado en la forma en que Dahl cuenta la historia como en la historia misma”. La historia me atrapó completamente cuando era niño, pero si quitas sus palabras, bueno, supongo que no es una película que me sintiera obligado a hacer. Es una gran historia de Dahl, pero si la hago usando sus palabras, sus descripciones, entonces tal vez sé cómo hacerlo. wes anderson

Entre largos monólogos, personajes haciendo dobles personajes y un desarrollo fascinante, lo que más llama la atención de esta obra de Wes es la transición entre escenas. “La forma en que ocurren las transiciones entre las partes y la manera en que se cuenta la historia, todo se hace con efectos teatrales y sonidos. Creo que pensé: ‘Hagamos esto como una especie de ‘película de arte’’". Definitivamente, una personal preferida de la contienda.