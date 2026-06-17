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La infusión nocturna que favorece la digestión y el descanso

Tomarla después de cenar puede ayudar a reducir la sensación de pesadez, aliviar molestias digestivas y crear una rutina más relajante antes de dormir

Junio 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La infusión nocturna que favorece la digestión y el descanso

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La última comida del día suele marcar la diferencia entre una noche reparadora y horas de incomodidad. Cuando la cena es abundante, se consume tarde o simplemente el sistema digestivo está más sensible, algunas bebidas calientes pueden convertirse en una herramienta sencilla para acompañar el proceso digestivo. Entre ellas, la combinación de manzanilla y jengibre destaca por reunir dos ingredientes ampliamente utilizados por sus propiedades digestivas y reconfortantes.

La manzanilla ha sido una de las infusiones más populares durante generaciones gracias a su capacidad para proporcionar una sensación de relajación. Diversas investigaciones han analizado sus compuestos naturales, especialmente los flavonoides, por su potencial para favorecer el bienestar digestivo y contribuir a una sensación general de calma al finalizar el día.

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Por su parte, el jengibre es conocido por su acción sobre el sistema gastrointestinal. Numerosos estudios han explorado su capacidad para apoyar el vaciamiento gástrico y mejorar la digestión después de las comidas. Además, se ha utilizado tradicionalmente para aliviar náuseas, reducir la sensación de inflamación y disminuir algunas molestias asociadas con una digestión lenta.

La combinación de ambos ingredientes resulta especialmente interesante después de la cena. Mientras la manzanilla aporta un efecto relajante que puede ayudar a desconectarse de la actividad diaria, el jengibre contribuye a que el proceso digestivo se desarrolle de manera más cómoda. El resultado es una bebida ligera que puede integrarse fácilmente en una rutina nocturna.

Otro aspecto relevante es que las bebidas calientes suelen favorecer hábitos más pausados antes de acostarse. Dedicar unos minutos a tomar una infusión puede convertirse en un ritual que ayude a reducir estímulos, limitar el consumo de bebidas con cafeína durante la noche y preparar al organismo para el descanso.

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La infusión nocturna que favorece la digestión y el descanso

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Para prepararla basta con agregar una cucharada de flores de manzanilla o una bolsita de infusión junto con dos o tres rodajas finas de jengibre fresco en una taza de agua caliente. Se recomienda dejar reposar entre cinco y diez minutos antes de consumirla.

Aunque esta bebida puede formar parte de una rutina de bienestar digestivo, no sustituye tratamientos médicos ni corrige por sí sola problemas intestinales persistentes. La salud digestiva depende de múltiples factores, entre ellos una alimentación rica en fibra, una adecuada hidratación, actividad física regular y un descanso suficiente.

Incorporar una infusión de manzanilla con jengibre después de cenar es una de esas pequeñas costumbres que pueden sumar bienestar día tras día. Su atractivo radica precisamente en su sencillez: pocos ingredientes, una preparación rápida y la posibilidad de cerrar la jornada con una sensación más ligera y confortable.

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