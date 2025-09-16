Suscríbete
Wellness

Guía rápida para redefinir la silueta tras el verano sin recurrir a tratamientos quirúrgicos

Vuelve a conectar con tu mejor versión tras el verano con hábitos que estilizan, revitalizan y mantienen la figura de manera natural y sostenible

September 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-rccbtn-32542441.jpg

Pexels

El final del verano suele dejar recuerdos memorables y también algunos excesos como largas comidas, cócteles al atardecer y horas bajo el sol que muchas veces interrumpen la rutina de ejercicio y alimentación. Sin embargo, recuperar la armonía con el cuerpo no exige soluciones radicales ni tratamientos invasivos; basta con reordenar hábitos, escuchar al organismo y elegir estrategias realistas que se adapten al ritmo y las exigencias de la vida diaria.

Regresar a la rutina con inteligencia

El primer paso consiste en reestablecer horarios. El desorden de las vacaciones suele alterar la sensación de saciedad y sueño, lo que impacta directamente en el metabolismo. Recuperar la disciplina en los tiempos de comida y descanso es clave para que el cuerpo vuelva a un estado de equilibrio. Dormir entre siete y ocho horas de calidad ayuda a regular hormonas relacionadas con el apetito, mientras que comer a horas fijas favorece la digestión y evita antojos innecesarios.

Una alimentación ligera pero nutritiva

En esta etapa no se trata de restricciones extremas, sino de priorizar alimentos frescos y saciantes. Las frutas de temporada, los vegetales de hoja verde, las proteínas magras y las grasas saludables (como aguacate, aceite de oliva o semillas) ayudan a desinflamar y mantener niveles de energía estables. Reducir los ultraprocesados y las bebidas azucaradas es suficiente para notar cambios visibles en pocas semanas. Un truco sencillo es iniciar cada comida con una ensalada o un caldo ligero, lo que calma el apetito y mejora la digestión.

Hidratación constante

Durante el verano, la exposición al sol y al calor puede deshidratar sin que lo notemos. Para recuperar vitalidad y mejorar la apariencia de la piel, lo recomendable es consumir al menos dos litros de agua al día. Infusiones sin azúcar, agua con rodajas de fruta o electrolitos naturales (como agua de coco) son opciones que facilitan este hábito. Una buena hidratación también contribuye a disminuir la retención de líquidos, común tras periodos de excesos.

pexels-imvitordiniz-27433183.jpg

Una alimentación ligera, pero nutritiva es clave para recuperar tu figura después de las vacaciones de verano 2025

Pexels

Movimiento diario sin presión

Volver a entrenar no significa lanzarse a sesiones extenuantes. Lo ideal es comenzar con actividades suaves que re-generen la constancia y las disciplina, como caminar 30 minutos al día, practicar yoga o pilates, nadar o realizar rutinas cortas de fuerza en casa. Una vez recuperada la resistencia, se puede incrementar la intensidad. La clave está en mantener el cuerpo activo todos los días, más allá del gimnasio.

La importancia de la fuerza

Aunque el cardio ayuda a quemar calorías, el entrenamiento de fuerza resulta fundamental para esculpir la figura. Aumentar masa muscular no solo mejora la postura y firmeza del cuerpo, también acelera el metabolismo, lo que facilita mantener un peso saludable a largo plazo. Incorporar pesas ligeras, bandas elásticas o ejercicios funcionales es suficiente para notar resultados.

pexels-airamdphoto-27064332.jpg

Recupera tu silueta con ligeras rutinas que te fortalezcan hasta que logres recuperar tu condición física

Pexels

Pequeños rituales que hacen la diferencia

Tomarse un tiempo para cocinar de forma consciente, planear los menús de la semana o simplemente elegir escaleras en lugar del elevador son gestos que, sumados, generan un impacto profundo. La consistencia en los detalles convierte cualquier meta en un estilo de vida sostenible, lejos de las soluciones rápidas y temporales.

Eurídice Aiymet Garavito García
