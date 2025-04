El secreto wellnes de Penélope Cruz para mantenerse activa y en forma a los 51 años

Penélope Cruz está celebrando su cumpleaños número 51 con gran entusiasmo y bienestar gracias a un secreto confesado hace unos meses en el programa de Pablo Motos: se trata de bikram yoga. No sobra decir que Penélope Cruz es una de las artistas españolas con un legado artístico impecable desde sus inicios en Jamón, Jamón de 1992.

Ganadora del Óscar a Mejor Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona (2008), Penélope Cruz también ha sido nominada en múltiples ocasiones por la Academia, un logro que la posiciona como una de las pocas actrices de habla hispana con reconocimiento sostenido en Hollywood. Además, ha sido premiada en Cannes y Venecia, y ha trabajado bajo la dirección de algunos de los más grandes cineastas, como Pedro Almodóvar, Woody Allen y Ridley Scott.

Y para todos estos méritos innegables durante su trayectoria, Penélope Cruz tiene un secreto no tan secreto de bienestar y belleza llamado bikram yoga, si aún no sabes qué y qué beneficios a la salud te ofrece, hoy te lo compartimos en Harper’s Bazaar.

Bikram yoga, el ejercicio predilecto de Penélope Cruz para mantenerse en forma a los 51

El Bikram yoga no es otra cosa que una variante del yoga tradicional, aunque esta modalidad se realiza en una sala a un alto nivel de temperatura. Las salas donde se práctica este deporte suelen estar a 40 grados con una humedad de entre el 40 y el 50%, ya que el calor húmedo conecta el cuerpo y la mente a través del ejercicio de asanas —posturas tradicionales del yoga—, lo que favorece la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. Además, fomenta la concentración y aumenta la relajación.

Beneficios del Bikram Yoga

El deporte favorito de Penélope Cruz, el Bikram yoga cuenta con 26 posturas y 2 ejercicios de respiración, diseñados para trabajar fuerza, flexibilidad y resistencia. Entre sus múltiples beneficios destaca:



Desintoxicación profunda: la intensa sudoración ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, apoyando los procesos naturales de limpieza a través de la piel.

la intensa sudoración ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, apoyando los procesos naturales de limpieza a través de la piel. Mejora de la flexibilidad: el calor permite que los músculos se relajen y se estiren más profundamente, reduciendo el riesgo de lesiones y aumentando la amplitud de movimiento.

el calor permite que los músculos se relajen y se estiren más profundamente, reduciendo el riesgo de lesiones y aumentando la amplitud de movimiento. Fortalecimiento muscular: las posturas sostenidas trabajan todos los grupos musculares, tonificando el cuerpo de manera equilibrada.