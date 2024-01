¿Taylor Swift está regrabando Reputation? Estas señales lo indicarían

El diablo está en los detalles (de estilo). Con la llegada del 2024 empezaron los rumores de que, a manera de esperanza, Taylor Swift podría estar regrabando Reputation (Taylor’s Version) —and we’re ready for it. Sería una de las dos regrabaciones pendientes por terminar, junto con su debut homónimo del 2006, y los fans se han dedicado a encontrar ciertos huevos de Pascua que Tay estaría dejando para indicar que Reputation, su sexto álbum de estudio, podría ser el próximo en lanzarse.

¿Cuándo sale ‘Reputation (Taylor’s Version)?

En octubre 2023 recibimos 1989 (Taylor’s Version), marcando así el cuarto álbum que Taylor regrababa de su catálogo, pero ha dejado esperando una actualización sobre los faltantes.

Tras la entrevista que dio a la revista Time por ser nombrada Persona del Año, Swift reveló que ya empezó a trabajar en una regrabación, y no podemos evitar decir que Reputation es uno de los preferidos del fandom. “Es un momento gótico-punk de rabia femenina ante ser manipulada por toda una estructura social”, dijo en la entrevista. “Creo que muchas personas lo ven y simplemente piensan ‘serpientes enfermas y luces estrombóticas’”. Algunos de los mayores hits en este álbum fueron Ready For It? y Look What You Made Me Do.

getty

getty

La razón por la que se cree que Taylor estaría trabajando en este álbum es la transición de su guardarropa, entrando a la Rep-era en colores que van del negro al platinado, dorado y verde eléctrico. Todo comenzó en los VMAs 2023 cuando la cantante usó un Versace negro con silueta ceñida, tirantes y una pierna descubierta. Los looks edgy coquette con los que se le ha visto en las citas con Travis Kelce tampoco han sido la excepción, pero remarcaron más este huevo de Pascua con el look que llevó a los Golden Globes 2024: Swift tenía una nominación por la película de The Eras Tour y eligió un distinguido vestido verde metálico de Gucci cubierto en lentejuelas. La más reciente aparición de Taylor fue en una salida en Nueva York acompañada de Blake Lively y eligió un vestido verde de terciopelo de Little Lies con botas de cuero café con estampado de serpientes de Jean Paul Gaultier para Jimmy Choo. ¿Qué disco crees que saldrá?