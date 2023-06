Talina Fernández como Carolina Herrera, dijo que esto le resta CLASE a las mujeres de más de 40

Así como tenemos 25 frases de Carolina Herrera para empoderar tu estilo, habrá que preparar el de Talina Fernández. La ‘dama del buen decir’ murió a los 78 años tras una sorpresiva lucha contra leucemia, y deja un legado tanto para el mundo del entretenimiento como de la moda —y es quizá este último aspecto el más sosegado de la conductora, ¡pero no por eso menos fascinante! Talina afirmó en vida, "¿cuánta ropa hay que tener? no mucha, solo hay que saber combinarla”, y no podemos estar más de acuerdo: pero así como Fernández tenía sus propias reglas de vestimenta —como ropa holgada o NADA de tenis blancos—, hay dos cosas que crucifica porque le restan elegancia a las mujeres: los escotes y las minifaldas. Y si se te hacen conocidas estas declaraciones, es porque también las comparte la icónica Carolina Herrera.

• Lee: Talina Fernández y el estilo que la volvió la ‘it girl’ de México.

Talina Fernández como Carolina Herrera, le dice NO a los escotes y minifaldas

Apenas el año pasado Talina nos daba un tour por su extenso clóset a través de su canal de YouTube. En el video de veinte minutos la dama de la televisión mexicana aseguró que los escotes y las minifaldas deberían estar prohibidos para las mujeres que se quieren considerar elegantes. ¿Opinas igual?

"¿Qué serían las cinco cosas que no deben hacer nunca?”, le preguntó Talina a su audiencia;“los escotes, preciosas”, sentenció. “Hay una manía hoy día por enseñar las schiffers... se ven muy bonitas, pero se pierde la clase. Y uno tiene que conservarla hasta el final”, fue la frase con la que Talina Fernández afirmó que los escotes deben estar fuera del radar al momento de vestir.

Pero el exterminio de la moda del dosmil no termina ahí: “no se ponga minifalda, mi vida, casi todas tenemos celulitis aquí [en los muslos], ni zapatos de plataformota. Se nos ven las piernas como gallinita cochinchina, ¡horribles! Ahí las dejo con su conciencia”. ¿Cómo no amarla?

“Los escotes, preciosas. Hay una manía hoy día por enseñar las ‘schiffers'; se ven muy bonitas, pero se pierde la clase. Y uno tiene que conservarla hasta el final”. talina fernández.

Unas palabras similares pronunció Carolina Herrera en vísperas de su cumpleaños 80; en entrevista para el Daily Mail, Herrera destacó que no está muy a gusto ni con las faldas cortas ni con el cabello largo: “una mujer debe envejecer con gracia y no intentar aparentar una edad que no tiene, o lucirá ridícula. Veo a muchas mujeres en la calle y, desde atrás, lucen muy bien con su cabello largo y sus falditas. Pero cuando se voltean... ¡ay, están ancianas!”

Y aunque la diseñadora venezolana no usó el adjetivo ‘gallina cochinchina’, sí dijo que las minifaldas son para jovencitas, “y no tiene sentido que una mujer madura guarde una en su clóset”. Sobre los escotes, Herrera tampoco habló de las schiffers (aka boobs, por si a estas alturas del texto no lo habías captado), sin embargo aclara que es necesario guardar a la imaginación: “una mujer debe tener un poco de misterio”.

Qué simpáticas formas de actuar tiene el universo, dándonos las lecciones de moda de dos mujeres en edad similar que, en sus mundos tan diferentes, concuerdan con lo que es un must para la elegancia femenina a partir de los 40.