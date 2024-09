Quién es Teodora de Grecia, la discreta royal de 41 años que retrasó su boda real en tres ocasiones

Septiembre (2024) ha cerrado con una boda real muy esperada, dado el hecho de que la royal bride es una de las figuras más discretas de su familia. Teodora de Grecia caminó al altar con su novio Matthew Kumar bajo el cielo de Atenas y acompañados de los miembros de la familia real de Grecia, Española, y otras casas reales. Teodora es hija del ya difunto rey Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca, y hermana de Alexia, Pablo, Nicolás y Felipe de Grecia y Dinamarca. A sus 41 años, Teodora pudo dar el sí, acepto con quien fuera su pareja desde el 2016, después de cambiar la fecha de esta boda en tres ocasiones. ¿Qué más se sabe sobre Teodora de Grecia?

La boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar

La boda de Teodora de Grecia y Matthew Kulmar tomó lugar en la Catedral de la Anunciación de Santa María de Atenas, misma en la que se casaron la reina Sofía y el rey Juan Carlos I en 1962. Teodora eligió un vestido de la diseñadora griega Celia Kritharioti, con escote palabra de honor y cubierto por bordados florales. El velo fue una hermosa pieza familiar diseñado previamente para la boda de Margarita de Connaught con el rey Gustavo VI de Suecia en 1905, y también lo llevó Mary de Dinamarca en su boda del 2004. Lució la tiara Jedive de Egipto hecha por Cariet que perteneció a su bisabuela.

Teodora y Matthew se conocieron en 2016 y empezaron a salir tras coincidir en una boda. Anunciaron su compromiso en 2018 y eligieron el 2020 para casarse en la isla griega de Spetses, pero se vieron obligados a cancelarla por la pandemia del coronavirus. La reprogramaron por segunda vez pero no sucedió debido a la proximidad que había con la boda de su hermano Felipe con Nina Flohr (y también por unos temas legales). Por último, en 2023 tuvieron que retrasarla tras el fallecimiento de su padre, el rey Constantino II a los 82 años.

Quién es Teodora de Grecia, hermana de Pablo de Grecia y cuñada Marie-Chantal

A pesar de tener una vida activa en el mundo del espectáculo, Teodora es en realidad de perfil bajo. Nació el 9 de junio de 1983, y al bautizarla, una de sus madrinas fue la reina Isabel II. Estudió en la Woldingham School en Inglaterra, también en el St Philip’s College en Australia y después en Brown University en Rhode Island, así como en la Northeastern University en Boston.

En 2010, Teodora se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera de actuación. Su debut televisivo fue en la novela The Bold and Beautiful con un papel de secretaria, y su último proyecto fílmico fue en 2022 con la película The Great Awakening.