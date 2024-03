Quién es quién en la familia real de Suecia, los reyes que están de visita en México

4

Antes de casarse con la Princesa Victoria en 2010, era conocido como Daniel Westling, y era el entrenador personal de Victoria.

En 2004, Victoria habló sobre su relación con Westling, que en su momento generó polémica. “Realmente no es fácil de repente recibir tanta atención y, además, ser investigado”, dijo, y reveló que la relación con Westling no siempre es un cuento de hadas. “Probablemente no sea fácil estar conmigo, pero probablemente sea así para todos los que están en el centro de atención. Si vienes del otro lado, de una vida privada y por amor, esta es definitivamente una situación completamente nueva”.