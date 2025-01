Pamela Anderson reacciona a la polémica lista de nominados al Óscar 2025

El cine que nos dejó el 2024 fue una oda al retorno de grandes figuras que en otras décadas se consolidaron como las máximas celebridades de su tiempo, este año esperábamos ver nominadas a Angelina Jolie, Nicole Kidman y Pamela Anderson tras sus respectivas interpretaciones legendarias que simplemente quedaron fuera de la lista de nominados al Óscar 2025 por decisión de la Academia.

Fuentes cercanas a Angelina Jolie aseguran que la actriz la está pasando realmente mal por el nulo reconocimiento en la temporada de premios, mientras que Pamela Anderson ha hablado públicamente de lo que significa para ella no aparecer en la lista de nominados tras protagonizar The Last ShowGirl.

Bajo la producción de Gia Coppola, The Last ShowGirl aborda la historia de una veterana bailarina de cabaret que ve el declive de su carrera con 30 años de trayectoria que priorizó por encima de su vida familiar, Pamela Anderson protagoniza la película en el papel de Shelley y lo que prometía ser un regreso triunfal con una madurez actoral quedó fuera de la lista de nominados al Óscar 2025 al igual que Angelina Jolie en el papel de Maria Callas y Nicole Kidman como Romy en Babygirl.

Tras la sorpresa, Pamela Anderson compartió su perspectiva de los ocurrido con ELLE Us.

Dios mío, no es algo que hubiera imaginado. Hacer el trabajo es lo que marca la diferencia. Eso es lo que me gusta hacer, y creo que a veces podemos perderlo de vista en toda esta loca temporada de premios, pero es agradable que te reconozcan, y es todo un beneficio Pamela Anderson

Mientras Pamela Anderson ha tomado con calma el quedar fuera de las nominaciones al Óscar, además, se dice complacida con el trabajo que ha realizado en The Last ShowGirl, una historia muy personal que aborda el mismo argumento de La sustancia de Demi Moore, en el que las exigencias de belleza femenina están totalmente relacionadas a la juventud y cuando esta llega a su fin, las protagonistas sufren crisis personales que ahora se encuentran en el centro de la conversación de Hollywood y es que no es para menos, el arte es un espejo de la realidad ¿cuántas veces no hemos visto destructivas y puntiagudas críticas sobre la apariencia física de las celebridades?