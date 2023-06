Naomi Campbell dice ‘nunca es tarde’ y vuelve a ser mamá a sus 53

¡Naomi Campbell es mamá por segunda vez! La supermodelo compartió en redes sociales que se volvió mamá de dos a sus 53 años: “mi querido, debes saber que eres apreciado sin medida, y estás rodeado de amor desde el momento en nos agraciaste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre”, fueron las palabras de Campbell, quien ahora es madre de una niña y un niño —ambos por gestación subrogada.

Nace el segundo bebé de Naomi Campbell, y es niño

“Pienso en tener hijos todo el tiempo”, dijo Naomi al Evening Standard en 2017. “Pero ahora, con la forma en que se desarrolla la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”. Y tiene toda la razón.

Recordemos que la modelo dio la bienvenida a su primera hija (Naomi tenía 50), e hizo una portada con ella en brazos para Vogue. Para esta especial ocasión en que se tituló como mamá, escribió en Instagram: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrado de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”.

Mathieu Bitton, ganador de un Grammy, productor y fotógrafo, captó un tierno momento entre Naomi y su recién nacido. Escribió: “bienvenido al mundo, precioso. Fue un honor capturar este hermoso momento. Felicidades a mi querida Naomi y a la familia Campbell”.

Figuras como Ashley Graham, Jon Kortajarena, Donatella Versace y más miembros del mundo del modelaje y la moda felicitaron a la mother of two. ¡Felicidades, Naomi Campbell!