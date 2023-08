Las lujosas vacaciones de Victoria Beckham en Croacia (fotos)

El verano va acabando, y a las celebridades les encanta mostrar cómo cierran las vacaciones. Ejemplo de ello son las imágenes que compartió Salma Hayek visitando Los Cabos, y ahora tenemos la muestra de los Beckham, quienes en familia visitaron Croacia por segunda vez consecutiva.

Las vacaciones de verano 2023 de Victoria y David Beckham

La ex Spice Girl y el ex futbolista estuvieron de visita en Croacia con toda su familia, llegando a finales de agosto a la isla de Lopud, misma que es de tamaño pequeño, a unos 12 km de la costa de Dubrovnik.

En palabras de Victoria, “el tiempo en familia lo es todo. Feliz fin de semana, besos de todos nosotros, David, Cruz, Harper Seven, Romeo y Brooklyn Beckham”. Además compartió un video de su hijo Cruz, de 18 años, tocando Here Comes The Sun en guitarra mientras presenciaban el atardecer.

Se hospedaron en el lujoso Lopud 1483, que es un monasterio franciscano restaurado con vistas a las Islas Elafitas, y mismo que el costo por noche puede ir de los € 12,000 a los € 84,000. El año pasado David y Victoria eligieron este mismo destino y hospedaje para celebrar su 23° aniversario de bodas, al que acudieron solamente con su hija Harper, de entonces 11 años.

David y Victoria Beckham pasan mucho tiempo viajando por compromisos laborales, sin embargo procuran convivir como familia lo más posible. Ambos se han caracterizado por ser excelentes padres y suelen compartir con sus seguidores los momentos divertidos y tiernos que tienen con sus hijos. Gracias al carísma que desprenden en sus redes sociales, los Beckham se han convertido en una de las familias más queridas.