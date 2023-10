Kim Cattrall rompe los estereotipos de la edad y a sus 67 aparece con un body nude

Con 67 años y una carrera de mucha posición, Kim Cattrall sigue causando furor en redes sociales gracias a su personalidad de fashionista por naturaleza. Kim sabe que la edad solo representa un número, y no el estado de ánimo, por lo que decidió mostrarse al mundo en un body nude para una campaña en la que ella misma decidió hacer su propio styling, algo que no es usual en esta industria —especialmente si tienes ‘juicios’ andantes por la edad—. ¡El poder de Samantha Jones a todo lo que da!

Kim Cattrall en un body nude y LBD para Skims

Kim, quien además tuvo un gran debut en la Semana de la Moda de París, sorprendió al público apareciendo en Skims, la firma de Kim Kardashian. ¿Lo más sorprendente de esto? La actriz de Sex and the City decidió hacer su propio estilismo para las fotografías. Cattrall y la firma compartieron imágenes de cómo salió la campaña, en la que destacan conjuntos en negro y nude.

“Elegí lo que quería para que me fotografiaran y opté por un body negro a media pierna, que era realmente cómodo. También usé un vestido negro de seda que adoré", contó Kim a The Hollywood Reporter. Sobre hacer su propio estilismo en la campaña: “lo más importante que a veces la gente olvida es cómo se siente [la ropa] en ti. No cómo luce, sino cómo se siente. Y me encanta el hecho de que [Skims] quisiera a una mujer de mi edad y con mi experiencia. Tengo un sentido muy fuerte de estilo, que es completamente único y algo con lo que me siento muy cómoda”.

Eso sí, Cattrall aseguró que esta campaña no es una canalización de su icónico personaje Samantha Jones en Sex and the City. Kim está siendo ella misma: “simplemente estaba siendo yo misma. La prensa dijo lo mismo cuando llevaba el maravilloso traje de Balmain de Olivier. Creo que por el resto de mi vida siempre habrá esa asociación, y lo tomo como un fantástico cumplido. Ella fue un personaje maravilloso, pero es parte de mí. Yo la creé. No es Samantha, soy yo”.