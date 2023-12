Glenn Close interpretará a Carmel Snow, la legendaria editora en jefe de Harper’s Bazaar; aquí las primeras imágenes

La tres veces ganadora del Premio Emmy y nominada al Premio de la Academia Glenn Close interpretará a Carmel Snow, la legendaria editora en jefe de la icónica revista de moda Harper’s Bazaar, en su serie dramática histórica The New Look de Todd A. Kessler para Apple Tv+.



Glenn Close como Carmel Snow para ‘The New Look’ de Apple TV+ Apple TV+

Glenn Close como Carmel Snow para ‘The New Look’ de Apple TV+ Apple TV+

‘The New Look’ la nueva serie de Glenn Close

El papel marca la primera reunión de Close y el creador Kessler desde su galardonada colaboración en la aclamada serie Damages. Inspirada en hechos reales y filmada exclusivamente en París, The New Look se centra en los diseñadores de moda Christian Dior, Coco Chanel y sus contemporáneos mientras navegaban por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y lanzaban la moda moderna.

The New Look se centra en el momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa devolvió la vida al mundo a través de su ícono de la moda Christian Dior. A medida que Dior asciende a la prominencia con su innovadora e icónica huella de belleza e influencia, el reinado de Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo se pone en peligro. La saga entrelazada sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga y más; y ofrece una vista impresionante del taller, los diseños y la ropa creados por Christian Dior a través de la colaboración con la Casa Dior.

Compuesta por 10 episodios, The New Look se estrenará con los primeros tres capítulos el miércoles 14 de febrero de 2024 en Apple TV+, seguido de un episodio todos los miércoles hasta el 3 de abril.