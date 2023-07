Ella es Barbara Palvin, modelo húngara y esposa de Dylan Sprouse

Hoy (17 julio) amanecimos con la noticia de que Ariana Grande y Dalton Gomez se separan tras dos años de matrimonio, pero también de que un nuevo enlace se ha consumado: el de Barbara Palvin y Dylan Sprouse. El gemelo de ‘Zack y Cody’ encontró el amor verdadero en la modelo húngara y ángel de Victoria’s Secret con quien ya se casó en una muy íntima boda. Esto es lo que sabemos y lo que tú debes saber de Barbara, quien es toda una fashionista a sus 29 años.

¿Cómo se conocieron Dylan Sprouse y Barbara Palvin?

Barbara Palvin ha sido novia de Dylan Sprouse desde el verano de 2018 o 2019 (nadie ha revelado la verdadera fecha). La modelo comentó a W Magazine que se conocieron porque él le envió un mensaje directo en Instagram —chica, quisiese yo— y luego coincidieron en una fiesta. Claro que las cosas no fueron tan fáciles: en esa misma entrevista, Dylan confesó que Barbara le mandó mensaje ¡seis meses después! He ahí el ejemplo de que la paciencia rinde frutos.

“No soy alguien para que me persigan. Si me dejan en visto después de dar mi número... estoy llorando por dentro, pero por fuera... Así que terminé en un rodaje en China por seis meses. Mi representante estaba conmigo y me preguntó, ‘Dylan, ¿hay algo que desearías haber resuelto antes de irte?’ Y en primer lugar, desearía haber estado allí para la inauguración de mi cervecería. Y por primera vez en seis meses, Barbara vino a mi mente, y pensé, desearía haber tenido tiempo para invitar a esta chica a una cita. Diez minutos después, Barbara me envía un mensaje de texto por primera vez en seis meses.” dylan sprouse para ‘w magazine’.

Desde Semanas de la Moda, hasta la fiesta de Halloween de Heidi Klum, e incontables viajes, Dylan y Barbara se han mostrado como una de las parejas más tiernas de la industria.

¿Dylan Sprouse y Barbara Palvin están casados?

Tan solo un mes después de confirmar su compromiso, Dylan y Barbara se casaron en Hungría, de donde ella es originaria. En las pocas fotos que han salido, pudimos ver a la modelo usando un vestido blanco perla de seda con tirantes y escote redondo, con falda semi fruncida y un largo velo.

"Barbara Palvin" y "Dylan Sprouse":

Porque se casaron durante el fin de semana en Hungría. pic.twitter.com/aiHCdPlL3O — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 17, 2023

Trayectoria y carrera de Barbara Palvin

Con tan solo 25 años, Barbara Palvin se convirtió en una de las modelos favoritas de la industria de la moda. Tuvo un pequeño distanciamiento de las pasarelas —después de que en 2016 la nombraron de las mejores modelos pagadas en la industria— pero volvió a conquistarlas en 2018, con su regreso triunfal en las pistas de firmas tan importantes como Prada y D&G, así como su segunda aparición en el Victoria’s Secret Fashion Show (aún no como ángel, esto sucedió en 2019).

Esta modelo que descubrieron a los 13 años en una protesta en Hungría (como ella misma contó), es amante de la belleza natural, de comer lo que quiera con moderación y del fitness — “desearía que las personas no aplicaran tanto maquillaje en capas, últimamente, cuando ves todos estos tutoriales de maquillaje, ¡se ve tan espeso! Me gusta lo natural. Todavía puedes resaltar las partes que te gustan de tu rostro con un maquillaje muy minimalista”, dijo a Harper’s Bazaar UK.

Y por si fuera poco, esta modelo para desfiles de Chanel, Nina Ricci, Louis Vuitton, Miu Miu y Vivienne Westwood, entre otros, también participó en la película Hércules con Dwayne Johnson.

Así que amix, si un famoso slides into you dm’s, definitivamente puede haber un camino hacia el matrimonio. No soy modelo de Victoria’s Secret, pero no hay imposibles.