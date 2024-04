El príncipe William va a consentir a Kate Middleton por su aniversario de bodas de esta manera

El príncipe William aparentemente consentirá a Kate Middleton durante la celebración privada de su 13º aniversario de bodas (las famosas ‘bodas de encaje’). Ha sido uno de los años más desafiantes en el matrimonio de los príncipes de Gales hasta ahora; Kate compartió la noticia de su diagnóstico de cáncer en un emocional video el 22 de marzo de este año, y, como era de esperar, ha estado recibiendo tratamiento en privado, alejada de la mirada pública. Y aunque la recuperación de Kate es sin duda su máxima prioridad en este momento, ambos siguen dedicados a celebrar el importante hito que tienen comenzando esta semana: conmemorar su decimotercer aniversario de bodas este lunes 29 de abril, y según una fuente, el principal objetivo del príncipe William es hacer sentir mejor a su esposa.

Kate Middleton y el príncipe William cumplen 13 años de casados

Kate Middleton y el príncipe William se casaron el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster en Londres, y su boda fue un evento grandioso, observado por millones de personas en todo el mundo. El vestido de novia de Kate fue diseñado por Sarah Burton de Alexander McQueen y estaba hecho de gasa de seda marfil con una larga cola. El anillo de bodas del William fue hecho de oro galés, una tradición que comenzó con la boda del príncipe Carlos con Lady Diana Spencer. La tarta de bodas de la pareja fue una tarta de frutas de ocho pisos decorada con crema y glaseado blanco, y después de la ceremonia, la pareja montó en una procesión en carruaje por las calles de Londres antes de regresar al Palacio de Buckingham para la recepción.

Según Grant Harrold, un ex mayordomo real, el príncipe William tiene planes para asegurarse de que su esposa se sienta especialmente querida este año. “Con todo lo que está pasando con Kate, eso no será algo público, será muy privado. Detrás de puertas cerradas, estoy seguro de que William trabajará para asegurarse de que la consientan”, explicó vía The Royal Observer.

En cuanto a los planes de aniversario del heredero, podrían tener una verdadera noche de cita en casa, y William tomaría la iniciativa en la cocina. “Es posible que William cocine, es muy buen cocinero, así que es posible que haga una pequeña comida o algo así", dijo, añadiendo que también es probable que intercambien regalos. “Será un asunto privado entre los dos [...] No tengo dudas de que habrá una comida especial para ellos, ya sea una comida en la que inviten a amigos y familiares, o solo ellos dos”, añadió Harrold.

En lo que va del lunes 29 de abril, a través de la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales, que dice "¡hace 13 años!”. Es un retrato en blanco y negro del día de la boda, con Kate al frente y William abrazándola por atrás, realizado por la fotógrafa Millie Pilkington (quien ha hecho múltiples retratos para la familia de los royals). “Deseando a los príncipes de Gales el aniversario de bodas más feliz. No puedo creer que hayan pasado 13 años hasta ahora cuando tomé este retrato. Tan emocionada y honrada que deseen compartirlo”, escribió Millie.