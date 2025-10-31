Suscríbete
El poderoso disfraz de Halloween 2025 de Julia Fox que rinde homenaje a Jackie Kennedy

October 31, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572489109_18372833560158529_5062376008388929714_n.jpg

En Halloween 2025, Julia Fox volvió a demostrar que su estilo va mucho más allá de la provocación estética. Con una mirada cargada de intención, la actriz y modelo neoyorquina se vistió como Jackie Kennedy, recreando su legendario traje rosa Chanel —el mismo que la primera dama llevaba el día del asesinato de John F. Kennedy en 1963—. Pero esta vez, el gesto no fue disfraz ni homenaje superficial: fue una declaración de poder, dolor y resistencia.

Estoy vestida como Jackie Kennedy en el traje rosa. No como disfraz, sino como declaración.
Julia Fox

La artista explicó que su intención era resaltar la decisión de Jackie Kennedy de no cambiarse la ropa manchada de sangre tras el atentado, un acto que, según ella, fue “una protesta silenciosa, un símbolo de aplomo y devastación”. Julia Fox describió la escena como una de las imágenes más inquietantes y poderosas de la historia moderna, donde la elegancia se enfrentó al horror con una serenidad que desarmó al mundo.

El look —con peinado de época a cargo de John Novotny y maquillaje de Jake Dupont— reinterpretó el traje en clave contemporánea, con un aire de performance artística más que de moda de pasarela. En lugar de ironía o burla, Julia Fox eligió la reverencia: una reflexión sobre cómo la feminidad, incluso en el dolor, puede convertirse en un acto político.

Se trata del trauma, el poder y cómo la feminidad misma es una forma de resistencia
Julia Fox

El gesto resonó fuertemente entre sus seguidores y críticos de moda, quienes lo interpretaron como una exploración del luto público, la imagen y el poder simbólico de las mujeres. Este año, la originalidad vistió en manos de Julia Fox quien además lanzó un posicionamiento político en contraste a lo que siempre acostumbramos ver en Halloween que suele ser sinónimo de excesos visuales, Julia Fox devolvió el disfraz a su raíz original: la representación del miedo y la memoria.

Con este atuendo, Julia Fox no solo recordó a Jackie O., sino que reafirmó su lugar como una de las voces más provocadoras y conscientes de la cultura visual actual —una artista que entiende que la moda puede ser duelo, discurso y resistencia al mismo tiempo—.

Eurídice Aiymet Garavito García
