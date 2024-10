El look de JLo con pantalón corto, jersey y bailarinas en total black que copiaré para la oficina

Si hay algo con lo que las editoras y editores de moda estamos de acuerdo, es que los looks total black no tienen falla alguna para los días de oficina (o para salir a eventos). Esta fórmula la ha llevado nadie menos que Jennifer Lopez, quien fue vista por las calles de Los Ángeles con una combinación sumamente fácil de llevar y combinar. Este estilismo en color negro nos da inspiración para darle la vuelta a prendas clásicas, como lo son los pantalones al tobillo y las bailarinas, y aquí te presentamos las mejores opciones para llevarlo. No te vayas sin leer: Los 9 vestidos de punto básicos para usar en Otoño-Invierno 2024.

Jennifer Lopez enseña cómo llevar el mejor look de oficina en color negro. getty images

Jennifer Lopez lleva el mejor look de oficina en color negro

La cantante de 55 años fue fuente de inspiración con este look total black que consistía en pantalones negros estilo sastre con largo hasta los tobillos y un jersey de manga larga de cashmere y un lazo en el cuello firmado por Dior. En el calzado apostó por comodidad y tendencias, así que se decantó con unas bailarinas en color negro atadas.

Para lograr un estilismo ideal en negro para la oficina, las prendas de buen corte elevan el atuendo y danun aspecto pulido. Puedes jugar con las texturas mezclando telas como lana, seda o cuero para agregar profundidad e interés a un conjunto completamente negro. Y el uso de capas puede ser un arma secreta —añadiendo un trench coat, cardigan o blazer oversize— que añaden dimensión y un toque más moderno. En cuanto a joyería, nos gusta optar por lo minimalista en oro o plata, así como bolsos estructurados (pequeños, cuadrados o rectangulares) en colores monocromáticos. Estas combinaciones darán a tu estilismo en color negro un aire refinado, elegante y apropiado para la oficina y de total inspiración con Jennifer Lopez.

Dior - Suéter con lazo en el cuello. Este suéter combina elegancia y modernidad. Su diseño de punto de cachemira negro presenta un lazo en el cuello, así como botones Dior Tribales con un abalorio de resina CD inspirados en el icónico pendiente de la Maison. marca

Mango - Jersey de punto fino con botones. marca

Zara - Suéter cuello alto con cashmere y seda. marca

H&M - Pantalón Cigarette. marca

Stradivarius - Pantalón carrot pinzas marca

Dior Songe Ballet Flat. Presentada en el desfile de moda Primavera-Verano 2024, la bailarina Dior Songe de grosgrain negro con flecos ofrece una interpretación ultra moderna del zapatito de ballet. Con una característica punta cuadrada, el estilo se acentúa con una amplia correa entrecruzada que se ajusta con una hebilla que destaca el tobillo. Bordada con la firma en tono dorado de Christian Dior París, la parte trasera suave permite que el zapato se use como un mule o como una bailarina, añadiendo un toque de alta costura. marca

Mango - Bailarina de tiras. marca