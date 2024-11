Danna y Ceci de la Cueva conquistan Wicked en español, y nos lo contaron todo

Siempre me he considerado más ‘chica del Mago de Oz’ —ya sabes, la película con Dorothy, los zapatos rojos y la canción del camino amarillo—, que con la historia de Wicked (la novela de Gregory Maguire que reimagina los orígenes de la Malvada Bruja del Oeste). Pero con el tiempo, comprendí su importancia cultural para Broadway, y Wicked fue creciendo en mí. Y así, con el timing perfecto, llegó la primera puesta en pantalla grande de una de las obras más famosas de todos los tiempos —misma que escribió Winnie Holzman y musicalizó Stephen Schwartz— con la voces y protagonismo de Ariana Grande y Cynthia Erivo. Ya son más de 20 años que Wicked estrenó en Broadway, y 11 de cuando Danna y Ceci de la Cueva asombraron al público mexicano con la puesta en escena con casi quinientas funciones en total. Danna (la Elphaba más joven de todos los tiempos, ¡tenía 17 años!) y Ceci (la Glinda más alta de todas) tuvieron el enorme gusto de prestar sus voces para el doblaje al español de Wicked y juntas se embarcaron en una nueva aventura por Ciudad Esmeralda, ahora dentro de una cabina de grabación. Ambas hablan de Wicked con una pasión excepcional, y esto es lo que pudieron compartirme acerca de la experiencia con la nueva película (que llega a cines este 21 de noviembre). Lee: Wicked en México: dónde ver la exposición con el vestuario original de la película en CDMX.

Platicamos con Danna y Ceci de la Cueva sobre su doblaje al español para Wicked

¿Recuerdan cuál fue su primer acercamiento al mundo de Wicked, o incluso al Mago de Oz?

Danna: ¡Yo no había visto el Mago de Oz! Mi primer acercamiento con Wicked fue porque mi hermana tenía el disco en casa, me enamoré del soundtrack y dije, ‘yo quiero cantar': me aprendí Popular, The Wizard and I... las canciones de ambos personajes. Llega Wicked con las audiciones y dije ‘ah, claro, yo me sé las canciones’, pero no había visto ni la obra ni el musical. La vi por primera vez con Ceci.

Ceci: Mi historia es un poco distinta: tuve mucho bullying en la escuela, además era muy ñoña —o sea, yo les daba todos los motivos para que me bullearan—. Y me metí al taller de teatro y al mismo tiempo al taller de escenografía, pintura, telones e iluminación. Entonces yo los sábados cortaba parte de la escenografía y así, y llegó un amigo y me dijo '¿ya escuchaste lo nuevo de Broadway?’, y yo, '¿qué es Broadway?’. ¡Una calle donde hay puro teatro! Puse la canción 7, que era Popular, y mientras hacía la escenografía y escuchaba el soundtrack, oía la letra y sentí que estaba narrando lo que yo vivía. Y en ese momento, te juro, mi amor, fue la primera vez en mi vida que me caí bien a mi misma. Dije, ‘soy verde’. Y esto no solo es bueno, es poderoso. En ese momento mi vida cambió para siempre, me acepté y quise mucho a la Ceci que ahora soy. Y así llegó Wicked a mi vida.

¿Saben alguna referencia a su vestuario para Wicked, quizá tanto de la obra como de la película?

Danna: De los del musical: Alexander McQueen y Dior. Están inspirados en las casas de moda. Es el vestido más pesado que me he puesto hasta el día de hoy, en mi vida. Es una pieza de arte como tal, empodera ponerte ese vestido, y nos los mandaron a hacer —bueno, el mío no existe en otra talla porque era diminuta, ¡era la Elphaba más pequeña de edad y estatura, era como un minion!

Ceci: Tuvieron que ser dos trajes hechos a la medida. Y la belleza es que Elphaba está inspirado en línea en todo lo angular, y Glinda está inspirada en la geometría sagrada, en el círculo de Fibonacci. Si te fijas todos los vestuarios de Glinda tienen círculos, tienen pétalos, es la burbuja... todos los vestuarios tienen líneas y cortes. Y son muy distintos: los vestuarios de Elphaba tienen muchas texturas, son diferentes porque tienen retazos de diferentes telas.

Danna: Es una construcción que también refleja mucho la personalidad de Elphaba.

Ceci: Y el de Glinda es un trabajo tras trabajo. Y el vestido de burbuja sí es el más pesado que he usado en la vida: ahora en la película es rosa, el que yo usé era azul, y es que tiene un arnés integrado para detener el peso de la falda. Ese vestido pesa 27 kilos y es precioso.

Si tuvieran de frente a Kristin Chenoweth y a Ariana Grande (las Glindas modernas), y a Idina Menzel y a Cynthia Erivo (las Elphabas modernas), ¿qué les dirían?

Danna: Les agradecería por simplemente existir, por darnos referentes y unas Elphabas inigualable. Por hacerme sentir parte de esa piel verde, de hacerme sentir representada también. De compartir las mismas emociones, el mismo amor, el mismo poder, por sentirnos poderosas por ser diferentes. Y bueno, Idina creo que pues es básicamente con quien aprendí a cantar Wicked —ya después de ahí yo le puse mi sazón—. Fue crear el personaje, y por eso amo lo que ha hecho Cynthia, porque es tan ella y al mismo tiempo están Elphaba dentro de lo que es el personaje per se. Y verme reflejada en en ese personaje en pantalla es hermoso, y les agradezco con todo el corazón por regalarnos algo tan bello.

Ceci: Les diría eso y luego, '¡ok, vamos a cantar! quiero que me platiques qué sucedía cuando hiciste esta parte...’. Como tenemos la misma experiencia y no es algo que podamos compartir con muchos humanos, entonces quisiera saber esto mismo, que hemos vivido, pero cómo lo ven sus ojos. Por ejemplo, te aseguro que a Kristen y a Ariana nunca les pasó que se les atoró la la corona y la burbuja, ¡porque yo soy muy grande y no cabía el burbuja! Y un día dejé mi peluca y la corona en la burbuja. Me encantaría saber con qué cosas se enfrentaron ellas, que nosotras no. Porque al ser personas diferentes, tenemos diferentes cosas que resolver, y me encantaría saber su perspectiva. Siento que Dana y yo las invitaremos a casa y hornearíamos juntas. Les invitaríamos un tecito —tú, Danna, café—, y en pijama les diríamos, ¡platiquemos!

Danna: Les contaría de las veces que me lastimé las rodillas, por correr de arriba para abajo en el teatro. Fue vivir con la piel verde por un año y medio.

¿Cuándo sale la película Wicked 2024?

Wicked: parte uno llegará a cines el 21 de noviembre del 2024.

Sinopsis de Wicked 2024

Wicked la historia no contada de las brujas de Oz narra la vida de Elphaba (Cynthia Erivo), una joven incomprendida debido a su inusual piel verde, que aún no ha descubierto su verdadero poder, y Glinda (Ariana Grande), una joven popular, favorecida por el privilegio y la ambición, que aún tiene que descubrir su verdadero corazón. Ambas se conocen como estudiantes en la Universidad de Shiz, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una amistad improbable pero profunda. Tras un encuentro con el maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman caminos muy diferentes. El inquebrantable deseo de popularidad de Glinda se ve seducido por el poder, mientras que la determinación de Elphaba de permanecer fiel a sí misma y a quienes la rodean tendrá consecuencias inesperadas e impactantes en su futuro. Sus extraordinarias aventuras en Oz finalmente las llevarán a cumplir sus destinos como Glinda la Buena y la Malvada Bruja del Oeste.

