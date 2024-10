¿Cuántos hermanos tiene Madonna en total? Su hermano Christopher Ciccone, ha fallecido

El fin de semana, Madonna compartió la triste noticia de que su hermano Christopher Ciccone ha fallecido: "Él era un pintor, un poeta y un visionario. Lo admiraba. Tenía un gusto impecable y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero siempre lo perdonaba. Juntos alcanzamos las más altas cimas y naufragamos en los abismos más profundos”, escribió la reina de pop junto con varias fotografías de ella y Christopher. El bailarín padecía cáncer de páncreas y su salud estaba dolida, pero quedará su legado como mano derecha de Madonna —recordando que se desempeñó como director artístico en la gira Blond Ambition World Tour 1990 y de la gira The Girlie Show 1993—. La familia de la cantante es extensa, y aquí te decimos más sobre quiénes son los hermanos de Madonna.

De qué murió Christopher Ciccone, hermano de Madonna

El pasado 4 de octubre, Christopher falleció a causa de cáncer de páncreas. Estaba acompañado de su esposo, el actor británico Ray Thacker, en su hogar en Michigan, Estados Unidos. Sobre su enfermedad, Madonna mencionó en su mensaje de despedida: “No hablamos durante un tiempo, pero cuando enfermó, encontramos el camino de regreso el uno del otro. Hice lo mejor que pude para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Sufrió mucho hacia el final. Una vez más, nos tomamos de la mano, cerramos los ojos y bailamos juntos”.

Además de su trabajo con Madonna, Christopher dirigió videos musicales, trabajó como diseñador de interiores y escribió libros. Su autobiografía de 2008, Life with My Sister Madonna, ofrece una mirada interna a su relación con Madonna, relatando tanto su estrecho vínculo como los desafíos de vivir a la sombra de su fama. Aunque el libro generó cierta controversia, brindó una visión sincera de sus experiencias al crecer junto a una de las estrellas del pop más famosas del mundo.

Cuántos hermanos tiene Madonna

Madonna tiene siete hermanos: Anthony (1956), Martin (1957), Madonna (1958), Paula (1959), Christopher (1960) y Melanie (1962) del matrimonio de Madonna Fortin y Silvio Ciccone; y Jennifer (1968) y Mario (1969) del matrimonio de Silvio con Joan Gustavson. Creció en una gran familia católica, que una vez describió como influyente en la formación de su resiliencia y determinación. Al reflexionar sobre su trayectoria, Madonna ha dicho: “No me habría convertido en la persona que soy si no hubiera venido de una familia tan grande, y me enseñó a luchar por lo que quería”.

Anthony tuvo complicaciones con el alcohol y mal comportamiento que lo llevó tras las rejas por un tiempo; falleció en febrero 2023 a los 66 años por su estado de salud. Martin se desempeñó por muy corto tiempo en la música, pero también tuvo complicaciones con el alcoholismo; aún así, fue mejorando su relación con Madonna. Con Paula, se dice que había una relación complicada debido a los celos de su hermana, y aunque Paula probó suerte en la música, modelaje y actuación, no despegó del todo. Pero entre ambas hay una buena relación actualmente.

Madonna y Melanie siempre han sido hermanas cercanas; ésta se dedicó a las artes plásticas y la cantante la ha apoyado en su carrera. Con su media hermana Jennifer hay una relación cordial y tranquila, mientras que a Mario lo apoyó con su adicción a la cocaína y ahora él trabaja en el viñedo de su papá, viviendo una vida tranquila.