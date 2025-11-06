Suscríbete
Cher habla sobre su relación con Alexander Edwards

Cher rompe el silencio sobre su relación con Alexander “A.E.” Edwards, con quien lleva casi tres años

November 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Victoria's Secret Fashion Show 2024

Cher habla sobre su relación con Alexander Edwards

Theo Wargo/Getty Images

Han pasado casi tres años desde que Cher y Alexander Edwards se conocieron, y su relación se ha convertido en una de las más comentadas del mundo del entretenimiento. No por el escándalo, sino porque la cantante y el productor de 39 años han demostrado que la diferencia generacional no impide la complicidad, la pasión ni el sentido del humor. En una reciente entrevista, Cher habló abiertamente de su noviazgo y dejó claro que lo suyo no es una excentricidad, sino una historia auténtica que crece con el tiempo.

Un vínculo que se construye desde la risa y la admiración

Cher, de 78 años, confesó que lo que más la enamoró de Alexander Edwards fue su energía despreocupada y su capacidad para hacerla reír. “Nos divertimos mucho juntos. No hay pretensiones, no hay juegos. Él me hace sentir viva”, explicó. Esa ligereza es precisamente lo que ha mantenido su relación sólida. “Es joven, sí, pero no inmaduro. Es dulce, divertido y no se toma las cosas demasiado en serio”, comentó la artista, subrayando que el humor ha sido el punto de encuentro entre ambos.

Su convivencia, lejos de ser caótica, parece estar marcada por una dinámica equilibrada en la que cada uno conserva su espacio. Cher lo describe como alguien respetuoso de su independencia, un rasgo que considera indispensable después de una vida tan pública.

El amor no necesita permiso

Desde el inicio, su romance fue objeto de comentarios, especialmente por la diferencia de edad. Pero Cher, fiel a su carácter rebelde, se ha mantenido firme. “No pienso en la edad. Nos entendemos, nos cuidamos y eso basta”, afirmó. Para ella, el amor no se mide en años, sino en la forma en que dos personas se eligen todos los días. “He aprendido que puedes enamorarte a cualquier edad, siempre que te permitas hacerlo sin miedo”, confesó.

Tres años después, una historia que evoluciona

Lo que comenzó como una conexión inesperada se ha transformado en una relación estable y profunda. Ambos han aparecido juntos en eventos, entregas de premios y alfombras rojas, mostrándose siempre cómplices y relajados. Cher reconoce que Alexander Edwards la ha acompañado en una etapa de madurez donde ya no busca aprobación, sino serenidad. “Es una relación fácil, sin drama. Nos gusta estar juntos, y eso es suficiente”, dijo.

Una lección sobre el amor y el tiempo

Cher, quien ha pasado por distintas etapas sentimentales a lo largo de su vida, considera que su historia con Alexander Edwards es una de las más genuinas. No intenta ser una pareja convencional ni justificar su felicidad. “He vivido lo suficiente para saber que las reglas del amor son inventadas. Lo único real es cómo te hace sentir”, afirmó.

Me da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa
Cher

Cher romance pareja
Eurídice Aiymet Garavito García
