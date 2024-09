Chateau Miraval, así es el castillo de Brad Pitt donde pasa las vacaciones con su novia Inés de Ramón

La alfombra roja del Festival de Cine de Venecia sirvió para ver a una de las hot couples del momento (que no están exentas de comentarios); Brad Pitt e Inés de Ramón estuvieron presentes en la Mostra en esta edición 81 y causaron sensación haciendo el debut de su relación en el debut de la película Wolfs, haciendo una especie de cita doble con George y Amal Clooney. Desde inicios de año Brad e Inés han robado varios titulares, pues su relación con 30 años de diferencia entre ambos ha sido uno de los temas más populares. Pero la distancia entre edades no ha sido impedimento para que disfruten de su relación como cualquier otra pareja, solo que a diferencia de varios mortales, ellos deciden vacacionar en un castillo parisino —que Pitt aún comparte con su ex Angelina Jolie—.

¿Qué edad tiene Inés de Ramon, novia de Brad Pitt?

Inés-Olivia de Ramón es originaria de Nueva Jersey, y nació en 1992 —tiene 31 años. Brad Pitt nació en 1963 y tiene 60 años. Lee aquí a qué se dedica Inés de Ramón.

Brad Pitt e Inés de Ramón en el Festival de Cine de Venecia 2024. getty images

Qué es Chateau Miraval, propiedad peleada por Brad Pitt y Angelina Jolie

Originalmente, era una propiedad de 500 hectáreas ubicada en la región francesa de Provenza. La ex pareja la adquirió en 2008 y la transformaron en un lugar idílico, con viñedos, un castillo reformado, un estudio de grabación y diversas comodidades. Y Miraval es conocido por producir un rosado de alta calidad, que se ha convertido en uno de los más vendidos del mundo.

De acuerdo con Page Six, Pitt y de Ramón han vacacionado juntos en este viñedo francés con castillo incluido. "Él está viviendo su vida, Angelina ya ha hecho las peores cosas que pudo hacer, como separar a sus hijos de su papá", dijo una fuente al medio, aludiendo al tiempo de calidad que el actor y la diseñadora de joyas están pasando juntos en esta gran propiedad rodeada por valles y lagos.

Recordemos que Pitt y Jolie compraron años atrás una participación de control en la bodega en 2012 por aproximadamente 25 millones de euros. Cuando se divorciaron, Pitt afirmó que acordaron un “entrendimiento mutuo” de que ninguno vendería sus acciones sin el consentimiento del otro. En 2021—sin el conocimiento de Brad, afirma— Jolie vendió su participación a Tenute del Mondo, una división de la empresa de vodka Stoli Group, propiedad del empresario ruso Yuri Shefler. Desde esta separación, Brad Pitt y Angelina Jolie se han enfrascado en una feroz batalla legal por la propiedad y el control de Chateau.