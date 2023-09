Así ha sido la transformación de Emma Corrin, la actriz de The Crown que no le teme el cambio

A Emma Corrin la identificamos por su ascendente carrera en el cine y la televisión, obteniendo mayor reconocimiento y aclamación por su interpretación de la princesa Diana en la popular serie de Netflix The Crown —le valió varios premios, incluido un Golden Globe a mejor actriz en una serie de televisión drama. A sus casi 28 años (cumple el 13 de diciembre), Corrin dejó de ser tema de conversación por su actuación, y abrió debate con su cambiante estilo; la actriz británica ha experimentado con varios hairstyles, tiene elecciones de moda audaces, y mucho apetito por ser una persona multifacética. Emma, quien se identifica con los pronombres they/them, es fiel a sus gustos y se mantiene al margen del dinamismo.

Ha colaborado con el afamado estilista Harry Lambert para crear algunos de los looks más intrépidos y, además de la actuación, llegó a formarse en una carrera como modelo —excepto cuando a los 23 años tuvo una pausa y renunció al modelaje, ya que le habían dicho que era demasiado ‘grande’ para ser modelo: “estos rechazos se basaron en mi apariencia y siempre me había enorgullecido tener una cantidad saludable de autoconfianza, que estaba perdiendo rápidamente”, dijo en entrevista sobre el incidente—. Sin embargo, no olvidamos que Corrin apareció en la pasarela Miu Miu AW23 durante Paris Fashion Week, y demostró que está hecha para la representación de la moda con diversidad.

La transformación del look de Emma Corrin

