Así fue la historia de amor entre Dove Cameron y Damiano David antes de su compromiso

La actriz y el vocalista de Måneskin sellan su relación con un compromiso que confirma una conexión construida desde la complicidad, el respeto y la admiración mutua

October 29, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_572518720_18539118805061092_4993430939069283256_n.jpg

Getty images

Dove Cameron y Damiano David acaban de dar un paso importante en su relación: están comprometidos, al menos así anunciaron la primicia algunos medios estadounidenses. Lo que comenzó como una conexión artística se transformó con el tiempo en una historia de amor que, lejos del ruido mediático, creció con discreción y autenticidad.

Los primeros rumores sobre su romance surgieron en 2023, cuando comenzaron a coincidir en eventos internacionales y conciertos. Sin embargo, fue hasta principios de 2024 cuando aparecieron juntos en una gala previa a los Premios Grammy, confirmando lo que muchos ya intuían.
Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable, alternando sus agendas profesionales entre Europa y Estados Unidos, y apareciendo ocasionalmente en alfombras rojas o publicaciones mutuas.

Dove Cameron y Damiano David comparten más que una historia romántica: ambos son artistas que han hecho de la autoexpresión una forma de resistencia. Ella, con su evolución de estrella juvenil a intérprete madura y multifacética; él, con una carrera marcada por la provocación estética y la autenticidad de Måneskin. Juntos encontraron un punto medio entre la intensidad y la calma, entre el ruido del escenario y la intimidad fuera de él.

Su relación se ha caracterizado por un equilibrio poco común basado en el apoyo mutuo, respeto por las trayectorias individuales y una conexión que prioriza la libertad. En entrevistas recientes, se ha mencionado cómo Damiano David fue un apoyo clave para Dove Cameron en momentos personales complejos, mientras ella ha destacado la sensibilidad y madurez del músico como pilares de su vínculo.

SaveInsta.to_561622633_18545943364032310_8834264341543019652_n.jpg

Dove Cameron y Damiano David al fin están comprometidos

Instagram

El compromiso, que se hizo evidente tras la aparición de Dove Cameron con un anillo de diamantes en la mano izquierda, simboliza una nueva etapa en su historia. No se trata de un gesto apresurado, sino de la consolidación de un amor que ha resistido la exposición pública y la distancia.

compromiso pareja
Eurídice Aiymet Garavito García
