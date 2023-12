Ana de la Reguera: 25 años de trayectoria y sigue acumulando experiencias

Texto de Jorge Alférez. Más de 25 años han consolidado su carrera, viviendo por cerca de dos décadas entre México y Estados Unidos. Hoy, Ana de la Reguera es referente de la escena artística y la moda –amiga de la marca Hublot– y con mucho camino por recorrer.

¿El arte imita a la vida o es la vida la que imita al arte?

Dicen que es a través de cualquier muestra artística como plasmamos y expresamos lo que queremos sentir. Para Ana de la Reguera, protagonista de portada, “el arte es lo que respiro, lo que me mueve y lo vivo a diario. Yo creo que el arte está en todos lados y me encanta poder apreciarlo. Es una manera de expresarnos, desde un maquillista, un fotógrafo, un diseñador o un arquitecto”.

No obstante, y retomando la premisa de si es el arte o nosotros quienes imitamos, para Ana, “Arte viene de la palabra “artificial”, es decir, es algo que creamos los seres humanos a partir de nuestra imaginación y lo hacemos a través de la música, del sonido, de las sensaciones y de todo lo tangible y visible... creo firmemente en que el arte es para todos, aunque no muchos saben apreciarlo”.

Desde su incursión en la televisión a mediados de la década de los 90, Ana ha consolidado una trayectoria en la escena artística nacional e internacional, pues a la fecha, son más de 18 años los que ha vivido entre México y Estados Unidos afianzando su carrera en el país vecino. “Soy muy afortunada por poder tener una carrera en dos países y dos mercados. A veces hay más oportunidades allá y otras veces acá. Tuve una racha que estuve dos años solo en Estados Unidos y ahora he estado un poco más acá”.

Sin embargo, y más allá de todas las experiencias que hasta ahora ha podido vivir, asegura que se mantiene emocionada ante los nuevos proyectos y oportunidades que le brinda el medio. “Por ejemplo, recientemente fui al Festival Internacional de Cine de Venecia, que fue mi primera vez en la muestra. Ya había tenido oportunidad de asistir a otros festivales como Cannes, pero experimentar Venecia fue maravilloso, no puedo creer la belleza de estar ahí, y el vivir la magia de todo lo que representa. Por más que yo lleve más de 25 años de trayectoria, siempre hay nuevas experiencias”.

Fotografías de Iván Aguirre / Fashion Styling de Alonso Murillo



Ana, actualmente

“Me encuentro retomando planes que había puesto en pausa como proyectos personales y algunos trabajos, pues desde la huelga de actores en Estados Unidos, ha sido un tiempo complejo, pero me ha dado oportunidad de enfocarme en otras cosas. Hoy me siento más fuerte, y aunque el 2023 fue un año de muchas pérdidas, sé que me han hecho crecer a pasos agigantados y madurar demasiado”, expresa convencida, pues, ante todo, se muestra confiada ante el hecho de que todos los momentos y sucesos en la vida, son oportunidades de crecimiento. “Creo que cada etapa de mi vida ha sido muy especial y particular. Ahora estoy en un momento de mucho crecimiento, de madurez… Yo soy muy romántica, idealizo mucho a las personas, me encanta el amor y estar enamorada, cuando vivo esas etapas me fascina, pero también, hay momento en los que se vale parar y ver por mí, y entender que, en el amor, no todo es color de rosa. Ahora, estoy en un momento en el que he madurado y puedo entender que me encanta el amor, pero siempre hay que ponerse a uno primero”.

Y es que hoy día, el amor es, sin duda alguna, un gran motor para Ana. En sus palabras: “Ahora más que nunca, el amor representa muchas cosas. Me considero una mujer con una buena autoestima, pero creo que el amor propio es fundamental y ese es el que nunca hay que descuidar, aunque a veces, cuando nos enamoramos, lo hacemos a un lado y queda en segundo plano. Hoy sé que es algo que no puedo olvidar ni dejar atrás; eso es algo que aprendí en el último año”.

Finalmente, y sobre sus planes para este nuevo año, nos cuenta: “terminé el 2023 filmando una película e inicio el 2024 con otra en Estados Unidos. Empiezo trabajando. Ahora estoy muy abierta a sentirlo todo, es un nuevo capítulo para mí, siempre los nuevos años se toman como nuevos comienzos y confío en que este sea uno muy bueno para mí”.

Artista internacional

“Es interesante cómo cada público me percibe diferente. Hay quienes sienten que soy más divertida, desfachatada, desastrosa, sobre todo por proyectos como mi serie Ana. Y hay quienes me ven como sofisticada, glamurosa, fuerte, o quienes me ven como la actriz que se fue a Hollywood… depende del público la percepción, pero creo que, ante todo, me he ganado el cariño de la gente”, nos confiesa satisfecha.

Y hablando de Ana, proyecto que el año pasado concluyó luego de tres exitosas temporadas, asegura que, “es el proyecto de mi vida y el más importante por todo el crecimiento que me dio, no solo por crearla, sino producirla, ser show runner, y en la tercera temporada, poder dirigirla. Fue complejo, pues como la serie se estrenó dos días antes de la huelga en Estados Unidos, no pudimos darle mayor difusión, aun así, la respuesta fue buena. Fue un proyecto increíble y la tercera temporada resultó muy personal e íntima”.

Asimismo, respecto a la huelga del gremio artístico en Estados Unidos, la cual afectó su trabajo, expresa lo siguiente: “A mí nunca me había tocado una huelga como tal, pero cuando te pones a estudiar y analizar los cambios que se han hecho a partir de movimientos como este, es impresionante. El hecho de ser parte de un momento histórico ha sido muy importante. Además, fue una cuestión colectiva y se vale apoyar”.

México, semillero de artistas

Finalmente, y retomando la premisa de ser Ana un referente de la escena artística para México, Estados Unidos y el mundo entero, nos cuenta “Hoy México tiene mayor fuerza en todas las disciplinas artísticas como lo son la moda, el cine, la televisión y más. La gente está volteando a ver a México pues es un referente para el mundo entero… para mí, todos los creadores y diseñadores son artistas, más allá de si nos gustan o no, pues el simple hecho de materializar cada creación e idea para crear sus piezas es una obra de arte”.

En todas las fotos: Ana de la Reguera lleva relojes Hublot y joyería Bulgari.