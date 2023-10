Adele transforma su melena de rubio Hollywood a negro medianoche, y así se ve

Adele ha derrochado glamour, arte y emociones a flor de piel en su residencia en Las Vegas, cautivando al público con un extenso repertorio —figurando canciones como I Drink Wine, Oh My God y To Be Loved— y, por supuesto, con su elección de outfits. Entre vestidos ajustados, lentejuelas, encaje y mucho color negro, la cantante británica no ha escatimado en un vestuario digno de este recinto. Sin embargo, con motivo del día de brujas, Adele decidió sorprender a la audiencia con un radical cambio de look, y eligió una melena larga y oscura para cautivar con sus cantos. ¿Qué te parece esta transformación?

instagram adele

instagram adele

Adele como Morticia Addams en Las Vegas

Halloween es una de las fiestas favoritas de las celebridades, por lo que no nos extraña que Adele decidiera disfrazarse para la ocasión. Y lo hizo nada menos que con una transformación en Morticia Addams en un encantador vestido negro aterciopelado con cuello alto, manga larga y una destacada peluca negra. Fue en este mismo concierto de Halloween que la cantante divisó entre el público al doctor que la atendió durante el nacimiento de su bebé —a quien saludó con un gran abrazo.

instagram adele

El responsable de la transformación de Adele a Morticia Addams fue el diseñador asturiano Arturo Obegero; con apenas 29 años, Arturo además ya había creado un diseño para el Renaissance Tour de Beyoncé, creando un modelo lencero y asimetría combinado con un sombrero de encaje de ensueño.

Sobre vestir a Adele, el joven diseñador mencionó en entrevista que él y la cantante tienen varios puntos en común, “lo primero de todo, es que yo soy un apasionado de su música [...] Compartimos el gusto por una belleza atemporal, por la sencillez pero con un toque dramático, la devoción por el color negro, por una sensualidad que seduce con el misterio y, como dicen los ingleses, wear your heart on your sleeve”.

¿Te gustó la transformación spooky de Adele para Halloween?