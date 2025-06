El mejor look de Miley Cyrus durante el estreno de Something beautiful

La buena racha de Miley Cyrus desde que estrenó Flowers en 2023 no ha terminado, en esta ocasión la protagonista de Hannah Montana sorprendió al mundo con el estreno de Something Beautiful, su más reciente proyecto audiovisual presentado en el Tribeca Film Festival. Lejos de los cánones tradicionales de la industria musical, Cyrus se adentra en territorios inexplorados con una obra que ella misma define como una ópera pop experimental que se trata aventuradamente de una travesía sensorial que reúne música, cine, performance y catarsis, este es quizá su proyecto más íntimo desde entonces.

Something Beautiful no es una película ni un simple álbum visual: es un manifiesto emocional en trece actos musicales, cada uno concebido como una pieza autónoma pero íntimamente enlazada por el hilo conductor de la sanación, el deseo y la transformación interior. La obra se inspira en referentes tan dispares como The Wall de Pink Floyd, las visiones teatrales de Kate Bush y el simbolismo barroco de la estética queer contemporánea. Cyrus, en su rol de directora y protagonista, despliega una narrativa íntima donde la voz no solo canta, sino que encarna el trauma, la belleza y el deseo de reconciliación propia.

El estreno de Something Beautiful sorprendió a todos los asistentes del festival. Ante una audiencia que se mantuvo a la espectativa, y en medio de una confusión que evidenció la difusa frontera entre el arte y el entretenimiento de masas, la artista respondió a los reclamos de un grupo de asistentes que exigía una interpretación en vivo. Con elegancia, Miley Cyrus ofreció una interpretación a capella de The Climb, transformando la incomodidad en un acto espontáneo de vulnerabilidad y conexión. El momento fue un recordatorio de su habilidad innata para convertir el caos en poesía.

El vestido de Schaparelli que lució Miley Cyrus durante el estreno

Para la ocasión, Cyrus eligió un atuendo que se convirtió en prolongación visual de su obra. Firmado por Schiaparelli y diseñado por Daniel Roseberry, el vestido mesh color nude, salpicado de cristales que emulaban gotas suspendidas en el aire, evocaba una figura casi etérea, en transición entre la carne y el mito. El abrigo de flecos de lino crudo aportaba un evidente dramatismo, casi chamánico, en sintonía con el carácter ceremonial de la noche.

Lejos de entender la moda como simple ornamento, Cyrus se adentró en el territorio del vestuario simbólico. Cada accesorio —desde los pendientes anatómicos hasta el clutch escultórico— construía un lenguaje visual paralelo al sonoro, donde lo bello y lo inquietante dialogaban sin jerarquías. En el afterparty, la artista redobló la apuesta con un bustier bordado con espejos dorados y plateados, como si se tratara de una armadura para el alma, reconfigurando su cuerpo como superficie reflejante del caos emocional de la ópera.

Something Beautiful no es simplemente un nuevo capítulo en la carrera de Miley Cyrus; es la cristalización de una sensibilidad madura que se niega a ser encasillada y el inicio de una nueva etapa en su carrera que se aleja cada vez más de la artista infantil que simpatizó a más de una generación desde 2006.

En una época marcada por la fugacidad, Cyrus elige lo atemporal: un gesto artístico que exige pausa, escucha activa y entrega emocional para conectar consigo misma y con su audiencia. Con Something Beautiful, la cantante no solo se reafirma como una creadora inquieta, sino como una arquitecta de mundos sensoriales donde cada nota, cada imagen y cada costura dicen algo esencial sobre lo que significa ser, sentir y seguir adelante.

¿Dónde y cuándo podrás ver Something beautiful en México?

Aunque el nuevo proyecto de Miley Cyrus ya se estrenó en Estados Unidos, en México apenas está por llegar, podrás disfrutarlo en las salas de Cinépolis en una única función el 27 de junio, por lo que debes prever ya mismo tus entradas.