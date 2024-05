Test: qué perfume regalar el 10 de mayo según la personalidad de tu mamá

Un perfume puede convertirse en nuestra huella personal y decir muchas cosas sobre nuestra forma de ser e incluso influir en cómo nos perciben las personas que nos rodean. Como regalo, una fragancia es una excelente opción para el Día de las Madres o cualquier fecha especial, pues será un obsequio que perdure con el tiempo y con el que nuestras mamás, abuelas o pareja puedan recordarnos cada vez que lo usen.

¿Es el perfume un buen regalo para el Día de las Madres?

A nivel mundial, México tiene un importante lugar en la compra de perfumes, pues ocupa el segundo lugar en América en la demanda del segmento, con un mercado valuado en mil 300 millones de dólares para 2024, de acuerdo con Statista; esta misma firma calcula que, para 2025, 1 de cada 3 perfumes comprados en todo el mundo sea adquirido a través de plataformas de ecommerce como eBay.

Es por eso que un buen detalle para mamá en su día es un perfume; pero si no sabes cómo elegir el más adecuado para ella, haz este sencillo test con recomendaciones según su personalidad.

1.- Tu mamá tiene que elegir un viaje a otro país, ¿a cuál ciudad iría?

a) París: le encantaría pasear en el Río Sena y tomarse fotos en la Torre Eiffel.

b) Marruecos: se perdería en los callejones y disfrutaría de la arquitectura.

c) Cartagena: iría a la playa y saldría de fiesta por la noche en el Caribe.

d) Tokio: además del ambiente citadino, le encantaría ver los cerezos en flor.

2.- Están en un restaurante y tu mamá elige el postre:

a) Crème Brûlée o flan: tu mamá adora los clásicos y los postres no son la excepción.

b) Tiramisú o baklava: los postres con un toque de café, nueces o pistaches son su opción favorita.

c) Carlota de limón o tartaleta de frutas: una combinación entre lo dulce y lo fresco es su elección.

d) Panna cotta o mousse: además del sabor, tu mamá no se resistiría a esa textura suave y esponjosa.

3.- ¿Qué tipo de ejercicio hace o haría tu mamá?

a) Yoga

b) Box

c) Natación

d) Baile

4.- Por último, ¿cuál de estas frases define mejor a tu mamá?

a) Es muy cariñosa, siempre expresa su amor con abrazos.

b) Es firme y exigente, pero tiene un lado tierno también.

c) Es divertida y le encanta hacer reír a las personas.

d) Es reservada y prefiere expresar su amor con acciones.

Mayoría de A : Perfumes gourmand

Tu mamá disfrutará sin lugar a dudas de las esencias con toques dulces y cálidos. Usualmente, este tipo de perfumes se recomiendan para la temporada de otoño e invierno, pero a tu mamá le encantarán en cualquier época del año.

Candy de Prada, en la edición L’Eau, completará el armario de tu mamá con una mezcla de cítricos en sus notas de salida, notas de corazón de guisante de olor y la salida de caramelo, benjuí y almizcle que hacen a este perfume idóneo para endulzar sus días. Otra opción: Angel de Thierry Mugler.

Mayoría de B : Perfumes amaderados

La intensidad de estos perfumes, que evocan el olor de la madera y el musgo, hará el match perfecto con la personalidad de tu mamá y le hará honor a sus gustos.

Coco Mademoiselle de Chanel, en la edición Parfum Intense, cautivará a tu mamá por su toque amaderado y frutal. Las notas de salida son cítricas, mientras que las de corazón son afrutadas, con rosa y jazmín, combinadas con un fondo amaderado con vainilla y almizcle. Otra opción: Narciso Rodriguez for Her.

Mayoría de C : Perfumes cítricos

Una personalidad alegre y fresca como la de tu mamá necesita de un perfume que acompañe sus días con ese mismo toque ligero y cítrico que acentúe su vivacidad y energía.

Light Blue de Dolce&Gabbana, en la edición Eau Intense, será ese toque cítrico y frutal que transmitirá la vibra de tu mamá. Sus notas de salida de limón y manzana verde se complementan con las notas de corazón de jazmín y caléndula que combinarán con la sonrisa de tu mamá. Otra opción: Carolina Herrera L’Eau.

Mayoría de D : Perfumes florales

Regálale a tu mamá flores que pueda usar todos los días con estos perfumes que le darán un toque coqueto y femenino como su personalidad.

Irresistible de Givenchy, en la edición Rose Velvet, con notas de salida de grosellas y notas de corazón de agua de rosas e iris, este perfume enamorará a tu mamá en esta edición especial de un clásico de la marca. Otra opción: Gucci Bloom, Profumo di Fiori.