Soy editora de belleza y estos son los lanzamientos de Givenchy que ya tienen lugar en mi neceser

Las mejores novedades de belleza no siempre son las más llamativas. A veces son las que resuelven necesidades concretas con fórmulas más inteligentes, texturas ligeras y acabados que se integran con la piel. La nueva colección de Givenchy gira precisamente en torno a esa idea y, después de revisarla, hay productos que destacan por cómo responden a las tendencias que realmente están definiendo el maquillaje actual.

El Skin Serum Primer para quienes buscan luminosidad sin exceso de brillo

La obsesión por la piel fresca sigue dominando la conversación en belleza, pero cada vez con un enfoque más sofisticado. El nuevo Prisme Libre Skin-Caring Glow Serum Primer apuesta por una luminosidad uniforme que no se percibe como maquillaje evidente.

Su textura ligera funciona como una primera capa que aporta hidratación y ayuda a que la piel refleje mejor la luz, algo especialmente atractivo para quienes prefieren bases ligeras o incluso prescindir de ellas.

El Color Serum Primer que corrige sin ocultar

Los correctores cromáticos están viviendo un regreso importante, pero lejos de las fórmulas pesadas de hace algunos años. La propuesta de Givenchy consiste en primers con color que ayudan a neutralizar visualmente diferentes preocupaciones de la piel.

El verde ayuda a minimizar la apariencia de rojeces, el rosa aporta frescura a los tonos apagados y el lavanda contribuye a potenciar la luminosidad. La clave está en que el efecto sigue siendo transparente y natural, alineado con la tendencia de mostrar la textura real de la piel.

SKIN & COLOR SERUM PRIMER Givenchy

El Lip Oil que interpreta el brillo desde una perspectiva más elegante

Los aceites labiales llevan varias temporadas dominando el mercado, pero no todos consiguen equilibrar confort, hidratación y acabado visual.

El nuevo Lip Oil de Givenchy apuesta por un brillo translúcido que realza el color natural de los labios sin la sensación pegajosa asociada a algunos glosses tradicionales. Es el tipo de producto que encaja con el auge del maquillaje minimalista: pocos pasos, resultados visibles.

El Highlighter que entiende cómo se lleva la iluminación en 2026

Durante años los iluminadores estuvieron asociados a destellos evidentes y acabados metálicos. Hoy la tendencia apunta en otra dirección.

Los nuevos Prisme Libre Highlighter buscan crear reflejos más suaves y difuminados, con un efecto que parece surgir desde la propia piel. Las tonalidades rosadas, doradas y melocotón responden además al regreso de los maquillajes luminosos inspirados en el cuidado de la piel.

El Lip Oil que interpreta el brillo desde una perspectiva más elegante Givenchy

Por qué esta colección tiene sentido ahora

Lo interesante de estos cuatro lanzamientos es que no buscan transformar el rostro mediante capas de producto. Todos comparten la filosofía de potenciar la piel, aportar luz y mejorar visualmente el tono sin perder naturalidad.

En un momento en el que las consumidoras priorizan fórmulas híbridas y resultados más auténticos, la nueva propuesta de Givenchy se siente alineada con lo que muchas personas realmente buscan frente al espejo: una versión más fresca y luminosa de sí mismas, no una completamente distinta.