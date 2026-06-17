Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Soy editora de belleza y estos son los lanzamientos de Givenchy que ya tienen lugar en mi neceser

Entre primers correctores, aceites labiales e iluminadores de efecto segunda piel, estas son las novedades de Givenchy que mejor reflejan hacia dónde se dirige el maquillaje actual

Junio 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
IG POST_1.jpg

Soy editora de belleza y estos son los lanzamientos de Givenchy que ya tienen lugar en mi neceser

Givenchy

Las mejores novedades de belleza no siempre son las más llamativas. A veces son las que resuelven necesidades concretas con fórmulas más inteligentes, texturas ligeras y acabados que se integran con la piel. La nueva colección de Givenchy gira precisamente en torno a esa idea y, después de revisarla, hay productos que destacan por cómo responden a las tendencias que realmente están definiendo el maquillaje actual.

El Skin Serum Primer para quienes buscan luminosidad sin exceso de brillo

La obsesión por la piel fresca sigue dominando la conversación en belleza, pero cada vez con un enfoque más sofisticado. El nuevo Prisme Libre Skin-Caring Glow Serum Primer apuesta por una luminosidad uniforme que no se percibe como maquillaje evidente.

Su textura ligera funciona como una primera capa que aporta hidratación y ayuda a que la piel refleje mejor la luz, algo especialmente atractivo para quienes prefieren bases ligeras o incluso prescindir de ellas.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-5592.jpg
Celebridades
Angelina Jolie disimula su figura en un diseño de Givenchy
Agosto 22, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Sarah Burton es la nueva directora creativa de Givenchy
Moda
Sarah Burton es la nueva directora creativa de Givenchy
Septiembre 09, 2024
 · 
Regina Barberena

El Color Serum Primer que corrige sin ocultar

Los correctores cromáticos están viviendo un regreso importante, pero lejos de las fórmulas pesadas de hace algunos años. La propuesta de Givenchy consiste en primers con color que ayudan a neutralizar visualmente diferentes preocupaciones de la piel.

El verde ayuda a minimizar la apariencia de rojeces, el rosa aporta frescura a los tonos apagados y el lavanda contribuye a potenciar la luminosidad. La clave está en que el efecto sigue siendo transparente y natural, alineado con la tendencia de mostrar la textura real de la piel.

IG POST_2.jpg

SKIN & COLOR SERUM PRIMER

Givenchy

El Lip Oil que interpreta el brillo desde una perspectiva más elegante

Los aceites labiales llevan varias temporadas dominando el mercado, pero no todos consiguen equilibrar confort, hidratación y acabado visual.
El nuevo Lip Oil de Givenchy apuesta por un brillo translúcido que realza el color natural de los labios sin la sensación pegajosa asociada a algunos glosses tradicionales. Es el tipo de producto que encaja con el auge del maquillaje minimalista: pocos pasos, resultados visibles.

El Highlighter que entiende cómo se lleva la iluminación en 2026

Durante años los iluminadores estuvieron asociados a destellos evidentes y acabados metálicos. Hoy la tendencia apunta en otra dirección.
Los nuevos Prisme Libre Highlighter buscan crear reflejos más suaves y difuminados, con un efecto que parece surgir desde la propia piel. Las tonalidades rosadas, doradas y melocotón responden además al regreso de los maquillajes luminosos inspirados en el cuidado de la piel.

3274872504479_06.jpg

El Lip Oil que interpreta el brillo desde una perspectiva más elegante

Givenchy

Por qué esta colección tiene sentido ahora
Lo interesante de estos cuatro lanzamientos es que no buscan transformar el rostro mediante capas de producto. Todos comparten la filosofía de potenciar la piel, aportar luz y mejorar visualmente el tono sin perder naturalidad.

En un momento en el que las consumidoras priorizan fórmulas híbridas y resultados más auténticos, la nueva propuesta de Givenchy se siente alineada con lo que muchas personas realmente buscan frente al espejo: una versión más fresca y luminosa de sí mismas, no una completamente distinta.

Givenchy lanzamiento makeup
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-ourwhiskyfoundation-16374105.jpg
Belleza
Los 5 colores de uñas que parecen otoñales, pero funcionan mejor en verano
Junio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mir-fialkova-2156588206-37000478.jpg
Belleza
¿La niacinamida funciona o está sobrevalorada? Lo que dicen los estudios
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
10_Actress Zhang Li.jpg
Belleza
La nueva elegancia del maquillaje chino: las claves de belleza que dominaron la alfombra roja de Shanghái
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-shvetsa-3846047.jpg
Belleza
Las 5 zonas del rostro que envejecen primero
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 Songwriters Hall Of Fame Induction Ceremony
Belleza
El delineado de Taylor Swift que sigue favoreciendo a cualquier edad
Un trazo limpio, una ligera elevación en la esquina externa del ojo y el equilibrio justo entre definición y suavidad. La técnica que ha acompañado a Taylor Swift durante años sigue siendo una de las más fáciles de adaptar a distintas etapas y estilos
Junio 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals
Belleza
Instagram Face: cuando las redes sociales empezaron a moldear nuestro rostro
Labios más voluminosos, pómulos elevados y una piel sin textura. El fenómeno conocido como Instagram Face transformó los estándares de belleza y cambió la forma en que muchas personas se observan frente al espejo
Junio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
3rd "Knights Of Charity" Gala
Belleza
La manicura baby boomer es la respuesta para quienes quieren uñas impecables sin exceso de color
El degradado suave entre rosa y blanco sigue conquistando salones de belleza por una razón sencilla: aporta un acabado pulido, elegante y fácil de combinar con cualquier estilo
Junio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-erkocphoto-30248069.jpg
Belleza
¿Es necesario usar bloqueador solar si pasas más de 8 horas frente a la computadora?
Las pantallas emiten luz azul, pero eso no significa que debas cambiar toda tu rutina de cuidado de la piel. Esto es lo que dicen los estudios sobre computadoras, manchas y protección solar
Junio 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García