Selena Gomez estrena las mechas blonde para morenas que más favorecen

Ya teníamos estas 5 mechas californianas para morenas que sí se pueden llevar en otoño-invierno, y al parecer Selena Gomez hizo caso a esta técnica capilar para la llegada del fin de año. Aunque las chunky blonde highlights no necesariamente nos inspiran a esta temporada, la actriz y cantante demostró que sí son aptas y muy favorecedoras para morenas y brunettes.

El nuevo look de Selena Gomez con mechas rubias que está causando furor

Selena —quien decidió darse una pausa de las redes sociales desde octubre— regresó a Instagram de manera triunfal: presumiendo nuevo look de mechas rubias chunk que se volvieron nuestras favoritas de la temporada porque iluminan el rostro de forma natural.

El estilista y maquillista Philipp Verheyen fue el responsable de traerle a Selena un cambio a esa clásica melena café soft que tiene, para darle vida con un giro y apostando por las mechas. Este blend de colores castaño y rubio tiene mayor iluminación desde las puntas y a la altura de la raíz se apega al color base; esta técnica es favorecedora para morenas y rubias porque no tienes que preocuparte demasiado por el mantenimiento de las raíces, y aún recibes el brillo de las mechas chunky desde abajo.

Este look no solo es inspiración para que morenas y rubias le den un twist a su cabello, sino que puede ser un paquete completo si desplegamos el makeup de la artista, ¡nos encantó! La parte de belleza brilló con un color verde esmeralda que va del tono oscuro al claro y le da profundidad a los ojos; en labios, un discreto labial nude mate para dejar que el glitter de las sombras no se quede sin protagonismo. Como toque final, un traje a la medida para llegar a cualquier cena de Navidad. ¿El nuevo look blonde de Selena Gomez? 10/10.