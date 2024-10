5 perfumes lujosos que son los más usados (y duraderos) para Invierno 2024

Con el invierno cada vez más cerca, nuestras rutinas de belleza cambian, y nuestras elecciones de fragancias también deberían hacerlo. El aire frío y fresco pide aromas más profundos y opulentos que te envuelvan en calidez y sofisticación. Esta temporada, los perfumes lujosos no son solo el toque final de tu look, sino toda una declaración fancy digna de usar a diario. Para Invierno 2024, las fragancias más deseadas son tanto indulgentes como increíblemente duraderas, asegurando que lleves contigo una aura cautivadora de día a noche. No te vayas sin leer: 11 perfumes juveniles que las mujeres de 50+ pueden usar todos los días (y duran horas).

Los perfumes de lujo para mujer que son ideales en Invierno 2024

1. Yves Saint Laurent Libre

Libre es la primera lavanda floral cuya esencia elegante se basa en audaces tensiones. Entre sexy y frío. Entre una estructura esencialmente masculina y un corazón ultrafemenino. La flor de naranjo de Marruecos noble contrasta con el frescor aromático del corazón de lavanda Diva de origen sostenible de Francia.

2. Tom Ford Ébène Fumé

La fusión del mindfulness con la opulencia se encuentra en Ébène Fumé. Esta fragancia profundamente meditativa celebra la esencia mística del humo de Palo Santo, avivada por la cálida elegancia del absoluto de cistus, el atractivo absoluto de pimienta negra y notas de madera de ébano, capturadas en elegantes y sublimes notas de cuero.

3. All of Me by Narciso Rodriguez

Una historia de amor propio. Esta fragancia se destaca por sus notas de corazón de geranio de Bourbon, que aportan un toque elegante. En su salida, se revela la delicadeza de la peonia blanca, creando una apertura suave y sutil. Finalmente, el almizcle blanco en las notas de fondo añade una base cremosa y sensual.

4. Jo Malone London Scarlet Poppy Cologne Intense

Una fragancia deslumbrante inspirada en los campos salvajes del sudoeste de Asia cubiertos por las extravagantes flores de la gran amapola escarlata. Su opulencia es realzada por iris aterciopelado y el dulzor del Haba Tonka. Encantador e insaciable.

5. Hermés Osmanthe Yunnan

Osmanthe Yunnan, un juego de seducción entre el té, las flores y los frutos. Dice Jean-Claude Ellena, el creador: “En una visita a la Ciudad Prohibida de Pekín, quedé atrapado por un exquisito olor que me condujo hasta el Palacio Imperial, donde florecen los osmanthus. En noviembre, pese a su minúsculo tamaño, sus flores exhalan aromas muy intensos de albaricoque y freesia. La idea del perfume surgió al asociarlas a un té de Yunnan, la provincia china más hermosa”.