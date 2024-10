Nada anticuados; estos seis perfumes juveniles me han llenado de halagos

Vivirá por siempre en mi mente el aroma del perfume de María Sharapova que mi abuelo me regaló durante la adolescencia (explicando que ella es su tenista favorita). Quizá los [muchos] años que posee esta fragancia parecería pasada de moda, pero hay ciertos aromas de las épocas pasadas que con su gran esencia juvenil hoy día se siguen usando —y la mejor parte es que te detendrán en la calle para preguntarte qué perfume usas—. Tras la lista de 11 perfumes juveniles que las mujeres de 50+ pueden usar todos los días (y duran horas), vienen seis muestras más que me han llenado de halagos y, de una u otra forma, me remiten a esos años de adolescente (para bien).

6 perfumes juveniles que te llenarán de halagos

1. dossier, Musky Green Tea

Musky Green Tea empieza con una nota refrescante y tonificante, combinada con una mezcla estimulante de té verde, neroli, petitgrain y grosella negra. Este estallido de frescura inesperada crea un efecto refrescante que es increíblemente duradero. Combinado con toques de un almizcle limpio y un sándalo áspero, esta es una fragancia que no tiene dificultad en sobresalir.

2. Tutti Twilly d’Hermès

El Eau de parfum Tutti Twilly d’Hermès, creado por Christine Nagel para las chicas Hermès, rinde homenaje a su espíritu libre, cargado de audacia y ligereza, y a su diversidad. Todas diferentes; este perfume las conecta. Un Eau de parfum floral y afrutado dotado de un carácter generoso que se teje con una flor de jengibre dulce, un lichi tierno y un almizcle envolvente.

3. YSL, Mon Paris

Una fragancia inspirada en París la ciudad del amor intenso. Mon Paris es un perfume que representa la pasión y libertad, audacia y feminidad, combina la sensualidad del almizcle, un acorde de datura y la intensidad de un excepcional aroma a pachulí. Inspirado en el encanto moderno y el estilo vanguardista de alta costura de la mujer Yves Saint Laurent, el listón negro viste con elegancia su botella.

4. Givenchy Irresistible

Una fragancia floral amaderada afrutada, que juega con el contraste entre dos acordes opuestos, la exquisita rosa y la radiante madera blanca. Las notas de salida combinan la frescura frutal de la pera con la flor de hibisco, creando un comienzo vibrante y alegre. En el corazón de la fragancia, el aceite esencial de rosa aporta elegancia, complementado por la suavidad del lirio. Finalmente, las notas de fondo de madera de cedro de Virginia y almizcle brindan calidez y profundidad, dejando una estela envolvente y duradera.

5. Olivine, Witchy Woo

Esta fragancia se centra en el lirio marroquí, profundo y terroso con notas de rosa, nuez moscada, pimienta negra e incienso. El resultado es una combinación perfecta de sexy, dulce y picante, con un toque de brujería.

6. Calvin Klein Sheer Beauty

Es una fragancia fresca y delicada que encapsula la esencia de la feminidad. Esta versión proporciona una mayor duración y versatilidad, perfecta para usar tanto durante el día como en la noche. Con notas de bergamota, melocotón, lirio de agua, rosa y peonía, esta fragancia despierta los sentidos con su aroma floral y frutal. Su suave estela es elegante y sutil, dejando una estela duradera pero no abrumadora.