Los 5 productos de K-Beauty más queridos en el mundo del skincare

Es más que notorio que el K-beauty ha ganado popularidad en todo el mundo, transformando el panorama del cuidado de la piel. Conocida por su énfasis en mantener una piel de porcelana, el skincare coreano ha cautivado a una amplia audiencia interesada en conocer de estos productos que comúnmente abarcan ingredientes como té verde, agua de arroz y ginseng, todos celebrados por sus propiedades beneficiosas. Conoce estos nueve productos de skincare coreano que dejarán tu piel como una verdadera estrella asiática.

¿Qué productos coreanos son buenos para la cara?

La emprendedora y autora del libro The Little Book of Skin Care contestó en una entrevista que “las innovaciones más profundas vienen en la categoría de mascarillas faciales”, añadiendo que algunas de ellas contienen vitaminas y múltiples ingredientes benéficos para la piel. “Otra gran tendencia en belleza serán los ingredientes más ‘reales’ en los productos”, menciona, poniendo como ejemplo las hierbas o pétalos de flores. Esto y más es lo que debes añadir a tu wishlist.

1. Tomatox Mascarilla Anti-manchas de TONYMOLY

Esta mascarilla además de venir en una presentación muy divertida, realiza un efecto détox para eliminar impurezas y reducir las manchas causadas por el sol, el paso del tiempo o pequeñas cicatrices de acné. Entre sus ingredientes encuentras vitaminas A y C, niacinamida, té verde y centella asiática. Su fórmula te ayudará a unificar tu tono de piel y lucir una piel saludable.

2. Smooth Egg Skin Peeling Gel de Holika Holika

Un exfoliante nunca falta en la rutina de las estrellas coreanas. La fórmula de este peeling facial de Holika Holika limpia profundamente la piel, reduce los poros dilatados y consigue un acabado mate y fresco. Sus ingredientes naturales como naranja, yema de huevo y caña de azúcar consentirán a tu piel.

3. Beauty Water de Son & Park

Esta agua es un milagro del skincare coreano y ha sido multipremiada. Si tienes prisa o necesitas un producto que resuelva muchas de tus necesidades, la Beauty Water es ideal y puede funcionar como limpiador, tónico o exfoliante, su fórmula es amigable con todo tipo de piel, por lo que en breves minutos lucirás un cutis sano y radiante.

4. Snail Bee High Content Essence de Benton

¿Qué sería del skincare coreano si un serum? Este no solo hidrata tu piel a profundidad también la regenera y cicatriza imperfecciones. Sus principales activos son el veneno de abeja y la mucina de caracol, ambas reconocidas por sus propiedades antiedad y regeneradoras. Y eso no es todo, este serum estrella también protege la piel de la contaminación y reduca las manchas causadas por el sol.

5. Moisturizing Eye Bomb de Belif

Esta crema de la marca coreana Belif será un baño de hidratación para tus ojos. Su efecto es de larga duración y contribuye a la elasticidad del contorno de los ojos. Tiene como base plantas medicinales como la consuelda que le da un toque de olor mentolado y es totalmente vegana. Ahora que ya conoces estos cinco productos de skincare coreano, ¡manos a la cara! y consigue esa piel de estrella coreana que tanto has deseado. Sigue leyendo...