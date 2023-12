Estas son las tendencias de maquillaje que debes dejar de usar en 2024

La primera regla de la moda y el glam es que no hay reglas, no hay principios establecidos ya que, como cualquier otra manifestación artística, se encuentra en constante movimiento, afortunadamente este dinamismo nos permite probar distintas tendencias que nos favorecen más que otras, hasta encontrar un estilo propio que lleve nuestro sello personal.

El 2024 ya se encuentra a la vuelta de la esquina y con su llegada diversas tendencias de beauty makeup que en su momento rompieron los estándares, se van para darle paso a nuevas corrientes que revolucionarán todas las boutiques del mundo.

Adiós a los maquillajes densos

Se acabó la era de las bases sólidas y rígidas, este año las tendencias apuntan a lo natural, al cuidado y salud de la piel con sueros de color dejando atrás las plastas que no favorecen a nadie.

Cejas rígidas

Siguiendo la misma tendencia de lo natural, llevar cejas muy marcas y oscuras ya no está in. Lo de hoy son las cejas con dinamismo, como el estilo emplumado, aunque se seguirán usando medianamente gruesas ya no es necesario llevarlas perfectamente peinadas.

Dile adiós a las cejas rígidas Getty images

No más iluminador

El brillo excesivo gracias al iluminador de rostro también es una tendencia que se queda en 2023. Basta con poner ligeros toques que hagan lucir tu piel fresca y viva. El maquillaje al natural es lo de hoy.

Tonos mate en los labios

Las nuevas tendencias de beauty makeup nos dicen que el tiempo de los acabados mate sobre los labios se terminaron. Lo de hoy es lucir un aspecto fresco, dinámico y juvenil, reemplaza tus labiales por lipsticks que le den volumen y brillo a tu boca.

Los tonos mate hacen lucir tus labios resecos Getty images

Menos contorno, más rubor

Los tonos oscuros que le daban profundidad al rostro también son cosa del pasado y ya no figuran más, en su lugar, el rubor toma protagonismo de manera muy sutil, nada cargado.

Corrector discreto

Lo mismo sucede con el corrector en la zona de las ojeras, ya no es necesario aplicar grandes capas en forma de triangulo debajo de los ojos. Es suficiente con aplicar una ligera base difuminada hacia la zona de las sienes.

La nueva tendencia es llevar maquillaje al natural Getty images

Pestañas densas y cargadas

Siguiendo la tendencia del maquillaje natural, las pestañas sumamente cargadas ya no estarán en tendencia durante 2024. Basta con enchinarlas perfectamente y aplicar una base de rímel muy ligera para darle luz a los ojos sin sobre cargar la mirada.