El secreto de Georgina Rodríguez para lucir cejas perfectas y tupidas

Así es, las cejas son —sólo después de los ojos— la parte más importante del rostro ya que estas pueden elevar la mirada o arruinarla completamente si no conservan una proporción adecuada en cuanto a la forma del rostro, además, hace ya varios años que las cejas ultra delgadas pasaron a la historia y en su lugar llegaron las cejas voluminosas, tupidas y perfectas como las de Georgina Rodríguez.

No obstante, el llevar las cejas naturales no quiere decir que deben ser descuidadas, por el contrario, hay que darles cuidados más especiales y procurar que no pierdan su esencia, por ello es importante contar con los aliados correctos que nos ayuden a lucir perfectas sin la revelación de los retoques pues lo de hoy es el natural makeup del cual tenemos dignas representantes en todo el mundo como Hailey Bieber y Victoria Beckham.

El secreto de Georgina Rodríguez para lucir unas cejas perfectas

Si tienes las cejas semi pobladas o con mucho volumen, este tip de la modelo, Georgina Rodríguez, te encantará: si depilar tus cejas no forma parte de tu rutina de belleza, felicidades, lo de hoy es dejarla fluir de forma natural aunque en entornos controlados con fijadores y cepillos que las mantengan dentro de su lugar.

Desafortunadamente, algunos fijadores dejan rastros sobre las cejas y esto lejos de ser una ayuda para llevar el makeup look a otro nivel, se convierte en un verdadero problema.

Sergio Antón, el makeup artist personal de Georgina Rodríguez ha revelado el mejor secreto de belleza de la modelo para llevar sus cejas tupidas y perfectas a otro nivel: se trata de la cera para cabello de la marca Red One.

Los pasos a seguir para llevar tus cejas perfectas a otro nivel