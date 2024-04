Perfumes frescos ideales para oler bien mientras te ejercitas

El universo de los perfumes tiene aromas para cualquier situación que amerite oler bien, estos son los aromas frescos más codiciados para mujeres que aman ejercitarse

Cabe aclarar que cuando sudamos no necesariamente olemos mal, simplemente olemos a esfuerzo y dedicación para tener una vida sana y lucir un cuerpo fenomenal, según tus propias expectativas, sin embargo, algunas chicas prefieren oler a perfume fresco aprovechando la estimulación de la dermis gracias al ejercicio y el sudor.

Hoy en Harper’s Bazaar preparamos para ti los perfumes idóneos para esos momentos de actividad física, así que deja de preocuparte por cómo hueles y enfócate en lograr más repeticiones y hacerlas con la técnica adecuada para no sufrir lesiones y ver resultados inmediatos.

Davidoff cool water intense

Este perfume acuoso de mujer es ideal para hacer ejercicio ya que huele como a jaboncito gracias a sus notas de mandarina verde y flor del paraíso.

Por su aroma fresco, te dará la sensación de recién bañada durante y después de tu rutina de ejercicio.

Calvin Klein CK Be

Calvin Klein es experto en perfumes cítricos unisex y el CK Be no es la excepción. De hecho, este clásico es uno de sus ejemplares más vendido, junto al icónico CK One.

Contiene notas de mandarina, almizcle, magnolia, durazno y sándalo, por lo que podrás disfrutar de su larga duración antes, durante y después de entrenar.

Light Blue Dolce & Gabbana

El limón, la manzana y el almizcle son la combinación perfecta e inconfundible de este ícono de Dolce & Gabbana.

Este perfume es ideal para el verano y la playa, de hecho, son esas amigables características las que lo hacen perfecto para ir a entrenar y mantenerte fresca incluso después de una agotadora rutina de fuerza.

¿Cuál es tu favorito?