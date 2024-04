Motivos por los que las mujeres sin prejuicios prefieren el perfume Eilish no. 3

Eilish no. 3 es el resultado de una etapa de renovación y éxito en la vida personal y la carrera profesional de Billie Eilish, por lo que, te invita a salir de tu zona de confort

Luego de dos exitosos lanzamientos con Eilish no. 1 y Eilish no. 2, el tercer protagonista de la línea llega para derribar todo eso que creíamos inamovible, de entrada, porque es una fragancia completamente unisex cargada con un rojo metálico que evoca a la pasión y al poder, sin embargo, lo mejor de Eilish no. 3 está dentro del novedoso y cero pudoroso frasco.

Billie Eilish, completamente guiada por la nariz de Linda Chinery logra inmortalizar todas las etapas y facetas de su carrera en una línea de perfumes única, atrevida e irrepetible.

El Eilish no. 1 —a cargo de Steve DeMercado— fue forjado sobre la vainilla dorada, la mandarina y la madera que ya nos había robado algunos suspiros cuando Eilish no. 2 —del mismo autor— salió al mercado y encantó con sus chispeantes notas de bergamota y pimienta sobre la misma base avainillada.

Pero con Eilish no. 3 la ecuación clásica de la línea completa zigzaguea entre las notas de toronja, cedro y ámbar, lo cual genera un torbellino inacabable de aromas que duran hasta 6 horas en la piel y que, te aseguramos, serán motivo de elogios y algo más.

Billie Eilish no. 3 Getty images

Sinceramente, Eilish no. 3 no es para mujeres conservadoras que prefieren los clásicos con los que se han casado durante años, esta fragancia es para hombres y principalmente mujeres que no tienen prejuicios para explorar nuevos horizontes, de hecho, el público objetivo de esta fragancia son las personas que pertenecen a la generación Z, sin embargo, para disfrutar de un buen perfume terroso e innovador, no hace falta simplemente ser joven, sino tener buen gusto y pocos prejuicios.

Salida: toronja, pimienta rosa, jazmín

Corazón: agujas de abeto, cedro, azafrán

Base: ámbar, musgo de roble, almizcle de piel

Por su combinación y la identidad del perfume, te sugerimos llevarlo por las noches, aunque va bien en cualquier momento del día. Un pluss es que Eilish no. 3 es vegano y está certificado como libre de crueldad animal.