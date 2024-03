Los perfumes más frescos para mujeres de 30 y más

Aunque se trata de perfumes rejuvenecedores, por sus materias primas elegantes y sofisticadas, estos perfumes son ideales para mujer de 30 y más ¿Cuál es tu favorito?

Así como las temporadas en la moda definen las tendencias que veremos en las pasarelas y las boutiques, los aromas también tienen su vigencia y fecha de caducidad, por ejemplo, los aromas tropicales regresan con la temporada de calor, los perfumes que huelen a coco, agua marina y cítricos vuelven a colocarse como los favoritos del día a día en nuestro tocador, sin embargo, es tiempo de elegir perfumes sofisticados que nos proyecten como mujeres decididas que saben lo que quieren, los aromas juveniles no son la tendencia esta temporada, por lo que te sugerimos no llevarlos más por lo menos en 2024.

Mejor checa alguna de estas maravillosas alternativas para mujeres de 30 y más, no te vas a arrepentir.

Pure poison Dior

Un perfume no apto para introvertidas, el Pure poison de Dior es ideal para las mujeres que gustan ser el centro de atención y el flanco de elogios y halagos.

Por sus increíbles notas florales, cítricas y amaderadas le dan la vida perfecta para una mujer elegante de 30 y más, si pudiéramos definirlo en una frase sería: ingenuidad angelical pero en el fondo sigue siendo un veneno con carácter.

For her Narciso Rodríguez

Su enigmática botella te llevará a experimentar una de las experiencias sensitivas más femeninas en la historia del perfume. En su estantería hay dos premios: FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2004 y FiFi Award Fragrance Of The Year Women`s Nouveau Niche 2007.

Ya te imaginarás su encantador aroma, digno de una treintañera con ganas de experimentar un verdadero perfume por primera vez.

La Panthère de Cartier

Este perfume es una bomba homenaje al lujo silencioso, por sus notas de musgo y gardenia podrás obtener uno de los perfumes de mujer más elegantes de la historia y es que hasta su nombre lo dice. Aunque, siendo sinceras, va mejor para una fiesta nocturna en algún antro de la metrópoli más exclusiva y vibrante del planeta.

Love Don’t Be Shy By Kilian

Aunque se trata de un perfume dulce avainallado, esta fragancia te va a proyectar como una mujer femenina, exitosa y determinante sin dejar de lado la inocencia de unos dulces malvaviscos.

Sinceramente, es un tierno contraste de lo que eres y lo que quieres ser, además, es recomendable por la alta fijación de su olor.

L’Interdit Eau de Parfum Givenchy

El contraste perfecto entre un aroma floral y terroso por lo que es una fragancia moderna y versátil que te consagra como una treintañera exitosa, pero te rejuvenece gracias a los nardos y jazmines, de hecho, es ideal para llevar el día de tu boda. Una bomba de ternura, elegancia y curiosidad.