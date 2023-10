Los mejores perfumes para otoño según los astros

Los astros siempre nos traen nuevas sorpresas cada que necesitamos renovarnos o planear nuestro próximo movimiento en la vida y hoy en Harper’s Bazaar queremos hablarte de las recomendaciones astrales en perfumería.

Si aún te encuentras indecisa por el reciente cambio de temporada donde también guardamos un rato los aromas tropicales como el coco y la naranja característica del verano, pero también quieres elegir un nuevo perfume ad hoc a la temporada, tenemos algunas recomendaciones de los astros para que tu perfume triunfe tanto como tu outfit otoñal.

Aries - Apple Brandy on the Rocks By Kilian

Por su temperamento imponente, pero seductor, Apple Brandy on the Rocks By Kilian es ideal para los hombres y mujeres de aries. Es un perfume unisex muy reciente, del 2021 para mayor precisión y en el podrás encontrar notas de salida de cardamomo y bergamota; las notas de corazón son manzana, ron, brandi, piña, vainilla y musgo y las notas de fondo contienen ambroxan y cedro.

Aries - Apple Brandy on the Rocks By Kilian Fragrantica

Tauro – Black Opimun By Yves Saint Laurent

Tal como lo es tauro, el Black Opium By Yves Saint Laurent es una obra de arte. Ideal para las personas creativas y sensibles fue creado en 2014. Contiene notas de salida de pera, pimienta rosa y flor de azahar del naranjo; las notas de corazón son café, jazmín, almendra amarga y regaliz y en las notas de fondo encontrarás vainilla, pachulí, madera de cachemira y cedro.

Tauro – Black Opimun By Yves Saint Laurent Fragrantica

Géminis – Poison By Dior

Los clásicos nunca pasan de moda y Poison by Dior de 1985 es ideal para las mujeres de géminis que buscan siempre defender sus ideales y convencer a su entorno con sus geniales ideas. Algunos te aman y otros te temen, pero géminis siempre tiene un punto de vista oportuno para cada situación.

En Poison By Dior podrás detectar que las notas de salida contienen ciruela, bayas silvestres, cilantro, anís y palo de rosa de Brasil; en las notas del corazón hallarás nardos, incienso, miel blanca, canela, opopónaco, clavel, jazmín, flor del naranjo africano y rosa y al final, en las notas de fondo hay vainilla, ámbar, sándalo, almizcle, heliotropo, vetiver y cedro de Virginia.

Géminis – Poison By Dior Fragrantica

Cáncer – Zahira By Bvlgari

Para las mujeres con signo cáncer, el Zahira by Bvlgari es una excelente opción para este otoño amaderado. Tener todo bajo control y en perfecto orden es una obsesión de las cáncer y con Zahira de Bvlgari ese sueño de control y dominio está bajo control.

En 2015 olimos por primera vez esta elegante fragancia con notas de salida de canela; notas de corazón de ylang-ylang y notas de fondo de benjuí. Un perfume sencillo en su composición, pero demandante en su proyección.

Cáncer – Zahira By Bvlgari Fragrantica

Leo - Boss The Scent For Her Magnetic by Hugo Boss

La especialidad de leo es ser el centro de atención donde se para. Para esas personalidades extrovertidas y con sangre de líder Boss The Scent For Her Magnetic by Hugo Boss es ideal para este otoño.

Dentro de su enigmático y elegante frasco encontrarás una nube olfativa de notas de salida de olivo oloroso; con increíbles notas de corazón de almizcle y al final las notas de fondo son almizcle blanco y ámbar.

Leo - Boss The Scent For Her Magnetic by Hugo Boss Fragrantica

Virgo – The Only One Eau de Parfum Intense by Dolce & Gabbana

Las mujeres de virgo lo dan todo de sí, pero siempre piden reciprocidad y compromiso, para las peticiones de una persona exigente The Only One Eau de Parfum Intense by Dolce & Gabbana es la mejor opción para el otoño 2023.

A este perfume le puedes pedir todo de sí mismo durante más de 10 horas ya que contiene notas de salida de neroli, manzana verde y mandarina italiana; en las notas de corazón hay jazmín, coco y flor de azahar del naranjo y en las notas de fondo hallarás vainilla, madera de cachemira y cedro.

Virgo – The Only One Eau de Parfum Intense by Dolce & Gabbana Fragrantica

Libra - La Nuit Trésor by Lancôme

Por su versatilidad y lo amigable que es con las narices cercanas, La Nuit Trésor de Lancôme es perfecta para las auténticas y divertidas mujeres de libra. Además de ser sumamente elegante y extrovertida, esta fragancia te permitirá acceder a lugares que nunca imaginaste.

En su primera fase encontrarás notas de salida de pera, naranja tangerina y bergamota; al centro, como notas de corazón hay fresa, orquídea de vainilla, rosa negra y maracuyá para rematar con notas de fondo de praliné, caramelo, lichi, vainilla, pachulí, incienso, café, regaliz, cumarina y papiro de Egipto.

Libra - La Nuit Trésor by Lancôme Fragrantica

Escorpio – Black Orchid by Tom Ford

Por su naturaleza obstinada y manipuladora, para las mujeres de escorpio el Black Orchid de Tom Ford es el perfume ideal.

Contiene notas de salida de trufa, gardenia, grosellas negras, ylang-ylang, jazmín, bergamota, mandarina y limón; en las notas de corazón coexisten orquídea, especias, gardenia, notas afrutadas, ylang-ylang, jazmín y flor de loto; para rematar con notas de fondo de chocolate mexicano, pachulí, vainilla, incienso, ámbar, sándalo, vetiver y almizcle blanco.

Escorpio – Black Orchid by Tom Ford Fragrantica

Sagitario – L’Interdit Eau de Parfum by Givenchy

Preocúpate por todo lo demás, excepto por oler bien. En tu cabeza no cabe un recordatorio más porque siempre te encuentras activa y alegre, así es L’Interdit Eau de Parfum de Givenchy.

Un perfume de 2018, pero sumamente novedoso ya que contiene en las notas de salida pera y bergamota; las notas de corazón son nardos, flor de azahar del naranjo y jazmín y en las notas de fondo hallarás pachulí, vainilla, ambroxan y vetiver.

Sagitario – L’Interdit Eau de Parfum by Givenchy Fragrantica

Caprincornio – Neroli Boheme by Carolina Herrera

A las mujeres de capricornio no les interesa quedar bien con nadie, ni necesitan la aprobación externa. Para mujeres determinantes y decisivas como ellas Carolina Herrera tiene una fragancia especial: Neroli Boheme.

En su interior podrás disfrutar de neroli, cítricos y jazmín de la india.

Caprincornio – Neroli Boheme by Carolina Herrera Fragrantica

Acuario – Amo Ferragamo by Salvatore Ferragamo

Las mujeres de acuario se distinguen por su carácter voluntarioso y firme, pero hipersensible. Para ellas Amo Ferragamo by Salvatore Ferragamo es un perfume icónico que no puede faltar en su tocador.

Contiene notas de salida de campari, grosellas negras y romero; al centro, notas de corazón con ruibarbo, jazmín sambac y yerba mate; al final las notas de fondo de vainilla de Tahití, ambroxan y sándalo te cautivarán.

Acuario – Amo Ferragamo by Salvatore Ferragamo Fragrantica

Piscis – Halloween Kiss Sexy by Halloween

Suelen ser distraídas y soñadoras, por ello, las mujeres de piscis necesitan un perfume que eche a volar más su imaginación y Halloween Kiss Sexy by Halloween es ideal para ello.

En su innovadora frasco encontrarás notas de salida de manzana, durazno y limón; al centro, sus notas de corazón son de peonía, fresia y violeta persa para rematar con sus espectaculares notas de fondo de almizcle y sándalo.